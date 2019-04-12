《百貨母親節專刊》春夏彩妝鮮貨，47折起

2019-04-12

記者邱巧貞／台北報導

不管彩妝流行趨勢怎麼走，粉底一直是多數美妝品牌銷量最大的單品，也是女性需求量最高的彩妝，春夏底妝新品一上市即刻納入母親節特惠組，是採購時不可錯過的亮點。

圖片提供／BOBBI BROWN、M.A.C、嬌蘭、迪奧、肌膚之鑰、雪花秀、東方美、蘭蔻、法倈麗

※註：折數計算採「四捨五入」，優惠方案視各百貨通路而定。

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【M.A.C超顯白透亮底妝組】《特價3,350元，價值4,250元，約79折》 超顯白防護飾底乳（正品）＋超顯白無瑕粉底液（正品）＋清爽淨妝油30ml ＋活力水噴霧FIX+30ml。

【BOBBI BROWN 持久輕感粉底組】 《特價3,200元，價值5,065元，約63折》持久無痕輕感粉底SPF15／PA++（正品）＋彷若裸膚氣墊隔離霜SPF50 及粉盒（正品）＋高保濕面霜15ml＋茉莉沁透淨妝油30ml＋高保濕眼霜7ml。

【蘭蔻絕對完美奢華唇膏組】 《特價2,300元，價值4,940元，約47折》任買兩支絕對完美唇膏（正品）＋絕對完美黃金玫瑰鑽白精粹5ml＋絕對完美潔面凝露15ml＋超輕盈UV水凝露SPF50／PA++++ 5ml。

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