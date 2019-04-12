燦坤會員特典 APP優惠加乘

2019-04-12

〔記者凃盈如／台北報導〕近來正值各地方政府節能家電補助、空調早販倒數兩週，燦坤於今（12）日至4月15日舉辦限時4天會員特典，祭出多款節能冰箱、空調以及4K大電視等品項優惠，加上歡慶燦坤APP 2.0全面升級，只要於會員特典4天活動期間綁定APP，聯名卡會員加碼送70元APP現金券；台新聯名卡最高回饋4,500還元金（價值同4,500元）。

本次活動亮點是，品牌65型大電視直接降20,000元，如活動期間購買Panasonic 65型六原色4K智慧聯網顯示器（含電視視訊盒）市價49,900元，APP綁卡限定29,900元，且最高可得價值3,355元的滿額禮及回饋。此外，燦坤宣布將「LINE Pay」加入行動支付行列，並在會員特典期間祭出消費滿額最高享4%的點數回饋。

燦坤發言人林彩莉觀察，看好會員特典加上節能家電補助，燦坤加碼最高8,000元，外加空調早販最後倒數享原廠贈品，將會推升後續空調銷售力道。而從冰箱銷售業績發現，具備一級能源效率、400至550公升，甚至是到600公升大容量五門以上冰箱是消費主流；此外，燦坤在會員特典這4天祭出多款空調促銷，如符合一級能源效率，適用3至5坪的空調2萬有找，TECO一對一變頻單冷空調MS28IE-CH MA28IC-CH市價23,490元，APP綁卡限定價18,900元，並最高可得價值755元的滿額禮及回饋，再享8期0利率。

圖片提供：燦坤

會員特典主打Panasonic 65型六原色4K智慧聯網顯示器（含電視視訊盒） TH-65FX600W市價49,900元，APP綁卡限定29,900元，另有滿額回饋。

燦坤在限時4天的會員特典期間祭出符合一級能源效率，適用3至5坪的空調TECO一對一變頻單冷空調MS28IE-CH MA28IC-CH市價23,490元，APP綁卡限定價18,900元，另有滿額回饋。

燦坤於會員特典推出4K大電視直降2萬元，同時祭出眾多商品折扣優惠。

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