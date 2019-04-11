日韓女星 最愛長髮捲度？

2019-04-11

撰文／艾蜜莉

夏日腳步將近，女孩們無不絞盡腦汁想成為海灘中最搶眼的時尚女神。營造彷彿漫步沙灘的「海灘曲髮2.0」，對這些日韓女星們來說，簡直是小菜一碟！

周子瑜 隨手一紮青春活力捲！

19歲的台灣美眉周子瑜，出道以來皆以長髮造型示人，直髮清純、捲髮嫵媚動人，除了連續4年入榜「全球百大美女榜」，更蟬聯2年「亞洲最美」頭銜，高顏值就連老外都認同。之前她和TWICE隊友在專輯概念照變身海灘派對女孩，大波浪捲髮搭配鮮豔色系上衣展現俏麗感，在藍天白雲襯托下顯得活力滿滿。

克拉拉 柔亮飄逸微亂髮廓！

克拉拉近年雖淡出南韓影劇圈，但她仍不時在IG上傳美照與粉絲分享，擁有34D、24、35三圍的她，過去也時常以性感造型大秀魔鬼身材。克拉拉以隨興不造作的立體感捲度、搭配柔順帶有光澤的微亂髮廓，再加上繞頸式比基尼，在夕陽斜照下擺出撩人姿勢，回眸一盼的海灘女神就此誕生。

李孝利 經典Ｓ型大波浪捲！

有南韓「國民妖精」之稱的性感女神李孝利，向來不吝嗇在螢光幕前展現她的火辣好身材，甚至還曾以泳裝造型入鏡拍攝時尚雜誌，令粉絲看了直呼「噴鼻血」。擁有健康膚色的她，以淺色系的髮色搭配Ｓ型大波浪捲度的捲髮，打造出屬於夏天的輕盈感，整體造型顯得率性但又具有個人風格。

哈妮 蜜糖系淺棕健康捲！

「蜜臀女神」哈妮以健康性感形象深獲粉絲歡迎，之前她為運動服飾品牌飛到濟州島拍攝美照，穿著潛水服、一手拿著衝浪板的她露出修長美腿，以帶有微微捲度的淺棕色系長髮，呈現出自然不造作的風格，整體造型既帥氣又隨興，十分符合哈妮給人的印象。

雪莉 全黑蓬鬆捲更顯白皙！

外型甜美、皮膚白皙的雪莉，一向是不少時尚品牌及雜誌的寵兒，近年的風格更從清純女偶像蛻變成性感的小女人。擁有一頭烏黑長髮的她，以隨性慵懶的海灘曲髮造型搭配紅唇，貼身的兩截式泳裝露出纖細小蠻腰，簡單俐落的整體造型立刻成為海邊中最亮眼的女孩！

秀智 鴨舌帽運動風超正！

「國民初戀」秀智的穿著打扮及「偽素顏」的清新妝容，讓不少愛美女性趨之若鶩，即使到了海邊，依舊能輕鬆keep住時尚。秀智以具有線條感的大波浪長髮，搭配運動風格的服裝、鴨舌帽，營造出夏天戶外活動的時尚動感，非常適合到了海邊只想美美拍照卻不想弄濕頭髮的女孩們。

圖片提供／翻攝自網路

周子瑜

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