柔美浪漫 － 海灘曲髮2.0不做作

2019-04-11

記者凃盈如／台北報導

到海灘玩，不一定要下水！想美美躺在沙灘椅上喝果汁、做日光浴，甚或拍美照打卡，浪漫慵懶的「海灘曲髮2.0」造型，絕對是本季首選！

海灘造型除了濕髮之外，「海灘曲髮」也是春夏造型的趨勢之一，但今年的曲髮更講究自然，歐娜國際表示，今年的「海灘曲髮2.0」，強調更隨性、更慵懶、更不造作的風格，在定義上，是讓造型更貼近自己的髮質，有點波紋、蓬鬆、凌亂、慵懶，捲度不會像使用電棒燙所呈現的立體感，而是接近平面的波紋、大波浪，具有線條感的自然捲度，同樣保留頭髮自然質地，若搭配柔和的自然棕色髮，可讓整體造型更簡單、有韻味。

Tip 慵懶「波浪」輕鬆捲

歐娜國際行銷教育總監Sarah Chen提到，打理「海灘曲髮」造型，可先將頭髮分區，使用ghd度假造型杖塑捲，最後噴上KEVIN. MURPHY「太超過」即可定型且不僵硬。ghd 度假造型杖塑型，有著獨特圓錐型的軸心，可創造富有彈性的曲髮，只要將頭髮繞在杖身上，等待5秒，就可以輕鬆塑捲，是手殘女孩必備的秘密武器，可打造出健康、光澤、可持續一整天的捲髮。接著，再使用擁有乾洗髮和蓬蓬粉雙重功效的KEVIN. MURPHY「太超過」，該商品具輕度支撐力，可保持頭髮柔順觸感，打造質地輕盈、持久又自然的海灘波紋造型。

此外，還有70嬉皮波浪造型，技巧與海灘曲髮造型相似，只要使用具光澤感、定型力較高的造型產品，就能將隨興慵懶的海灘曲髮造型搖身一變成具光澤感、嬉皮風的波浪造型，如ORIBE「南灣鬆亂慕絲」，便可創造出鬆軟不僵硬的質地。

圖片提供／ghd、KEVIN.MURPHY 、L’Oreal Professionnel、ORIBE、PHYTO髮朵、歐娜國際、魅尚萱

國際外景造型大師Kevin Murphy指出，今年春夏的髮型趨勢為「海灘曲髮」。

今年升級版的「海灘曲髮」，呈現出更貼近自己髮質的自然狀態。

線條感的大波浪，呈現率性恣意的個人風格。

70年代嬉皮波浪造型，波浪更顯恣意慵懶。

ORIBE 南灣鬆亂慕絲，175ml／1,350元。

PHYTO髮朵馭齡甦活洗髮精，200ml／950元。

魅尚萱捲翹雪花噴霧，200ml／359元。

L’Oreal Professionnel海風澎澎水，150ml／700元。

魅尚萱捲翹精華乳，150ml／299元。

ghd度假造型杖獨特圓錐型軸心，創造富有彈性的曲髮造型，8,000元。

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