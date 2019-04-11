華麗出場 － 濕髮後梳最搶鏡

2019-04-11

記者凃盈如／台北報導

春夏來臨，國際髮品大廠近來紛紛揭露2019春夏髮型趨勢，其中有兩大趨勢頗令人玩味，一是濕髮後梳造型，一是海灘曲髮2.0，想知道這些在全球各大秀場T台或頒獎典禮紅毯上，讓女星們躍躍欲試的髮型，究竟有多美？快跟上時尚流行步伐吧！

今年法國時裝設計師Joseph Altuzarra於巴黎頂級飯店Hôtel Potocki展示2019春夏新裝，以充滿夏日風情的熱帶棕櫚、大量自然光線注入整個秀場，讓人有沐浴在陽光下的感受，並由超模Isabeli Fontana以一襲充滿度假風的黃色花洋裝，為整場秀揭開華麗的序幕。

今年Joseph Altuzarra全系列新裝，以在陽光下盡情玩樂為設計宗旨：「喚起感官愉悅的秘密花園、充滿著活力。」而RF荷那法蕊髮型師Damien Boissinot也提到，最初髮型構想來自一個畫面，是一位前往與世隔絕小島的女子的身影，女子的頭髮因經過海洋的洗禮而徹底凌亂了，但在伸展台上，他加上更多的紋理結構，產出最後光滑的後梳髮型的經過。

Tip「後梳」濕髮打理術

荷那法蕊公關經理趙真儀提到，濕髮、後梳造型，除了在秀場可見到，其實在生活當中，若參加一些比較正式、隆重的宴會，也很適合，短髮還可呈現出俐落的時尚感。她建議，在打理此造型時，可以先使用NATURIA清新水感修護液，接著可以上CAKILE卡克勒養護造型泡沫打理造型，再噴上5 SENS微金女神菁萃油，並於最後使用同系列的絲光造型噴霧定型；若是日常場合，不喜歡造型噴霧呈現的硬質感，可以5 SENS微金女神菁萃油取代再行吹整，同樣可讓頭髮較易塑型。

圖片提供／L’Oreal Professionnel、ORIBE、RF荷那法蕊、魅尚萱

時尚設計師Joseph Altuzarra今年於巴黎時裝週發表的春夏作品，由RF荷那法蕊髮型師Damien Boissinot操刀。

每一位model都彷彿在陽光燦爛的沙灘上，剛享受過戲水的歡愉。

濕髮、後梳造型，展現出水芙蓉的清新自然，且帶有名媛的貴氣感。

RF荷那法蕊髮型師Damien Boissinot提到，這類造型需要注意的關鍵，就是避免「中間與兩旁的頭髮分離」。

「中後稍濕法」的呈現是此造型重點，兩側也可用梳子梳出結構感，最後再使用絲光造型噴霧定型，展現光澤。

為了讓海灘濕髮造型成功，設計師建議，可以用手微捲，讓頭髮看起來較豐盈、蓬鬆。

RF荷那法蕊Absolue Kératine極緻賦活角蛋白修護乳，100ml／1,800元。

RF荷那法蕊NATURIA清新水感修護液，150ml／980元。

RF荷那法蕊CAKILE卡克勒絲光造型噴霧，300ml／1,200元。

RF荷那法蕊CAKILE卡克勒養護造型泡沫，200ml／1,200元。

L’Oreal Professionnel保濕DD蜜，40ml／450元。

魅尚萱捲翹固定水感噴霧，200ml／359元。

L’Oreal Professionnel撲克蠟Poker Paste，75ml／600元。

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