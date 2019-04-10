情感輕珠寶 Janet母愛大噴發

2019-04-10

〔記者林欣若／台北報導〕義大利國民輕珠寶品牌leBebé來台上市，2007年創立的leBebé以Mommy Love為靈感，推出情感具象化設計的三大故事系列，包括「聽愛」（SUONAMORE）、「珍愛」（GIOIELLI）、「首愛」（PRIMEGIOIE），每個系列都以愛為名，喝采新生命的到來以及偉大的母愛，leBebé希望透過珠寶傳遞情感和愛，因此定位為「情感珠寶」。

藝人Janet出席發表會，看到leBebé的每個系列都讓她眼睛發亮、每樣都想買，她笑說還好生的是兒子，不然肯定會花更多錢，但兒子Egan也花了她不少錢，她說每次在外地工作都會很想念兒子，因此經常自掏腰包買機票回家，養兒子到現在，最花錢的就是機票錢，今年母親節她最想要的禮物就是和老公、兒子好好放假旅行。

Janet看到leBebé的飾品，立刻激發母愛。

leBebé GIOIELLI珍愛系列，Garlands花環造型銀色18K金鑲鑽戒指，46,200元。

leBebé PRIMEGIOIE首愛系列，Lucky黃K金手鍊，4,700元。

leBebé SUONAMORE聽愛系列，Pacifiers純銀鍍玫瑰金奶嘴造型吊墜，鑲有單顆小鑽，8,000元。

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