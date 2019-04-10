清潔+保濕 蔡詩芸保養秘訣

2019-04-10

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞蔡詩芸昨（9）日出席以色列保養品牌AHAVA活動，以一身火紅深V洋裝展現性感，屬於敏感肌膚的她提到過去肌膚很容易長痘痘，因而不敢搽太多保養品，後來在朋友建議下加強卸妝清潔並勤敷面膜保濕，狀況才改善。蔡詩芸說，現在每天會依肌膚狀況使用不同的面膜，也會拉老公王陽明一起敷臉，她透露Sunny皮膚更敏感，也會跟他分享一些清爽、成分單純的保養品，並大讚王陽明的皮膚很好，只要簡單保養，就已經100分！

30年前，AHAVA首度成立護膚品研發實驗室，是以色列唯一官方認可開採Dead Sea鹽海自然資源的化妝保養品牌，旗下產品使用的死海泥和鹽，皆經過法國ECOCERT有機認證，並研發出20多種獨家專利，也成為到訪以色列旅客最常選購的伴手禮之一。

蔡詩芸以一身深V洋裝性感出席保養品活動。

AHAVA「魔蘋果光潤系列 Apple of Sodom」，包含魔蘋果光潤柔焦精華液、魔蘋果光潤深層撫紋霜、魔蘋果光潤深層撫紋晚安面膜、魔蘋果光潤深層撫紋柔焦筆等四個品項。

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