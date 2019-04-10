美麗華寵愛媽咪 加碼抽Dyson V10

2019-04-10

〔記者凃盈如／台北報導〕位於台北市大直的美麗華百樂園，母親節活動檔期將於4月12日至5月12日開跑，刷聯名卡可享滿5,000元最高送700元商品券，最高回饋達18.2%，搶攻母親節商機。今年美麗華全館推出如往年一樣的滿千送百優惠，當日累積消費滿5,000元送500元商品券，化妝品、內睡衣、女鞋配件當日單區累積消費滿3,000元送300元商品券，且全館當日累積消費滿12,000元再加碼送100元商品券、滿24,000元再送200元抵用券。

除了滿千送百，美麗華百樂園也透過母親節加碼抽獎活動刺激買氣，抽價值22,900元的Dyson V10無線手持吸塵器，滿5,000元可獲得抽獎券1張，滿10,000元可獲得抽獎券2張，以此類推 。而聯名卡卡友在檔期首、末三日（4月12日至14日、以及5月10日至12日，推出當日單筆滿5,000元送200元商品券，搭配全館滿額禮滿5,000元送500元商品券活動，最高可回饋700元商品券。美麗華主管表示，今年館內著手進行大規模餐飲改裝聚客，本月將有瓦城集團旗下的泰式麵食「大心」進駐B1美食街、主打米食的「時時香」，則將取代5樓原餐廳「三燔美麗華」，而5樓原本的華漾港式飲茶餐廳空間，則將由5家小型餐廳進駐，分別為義大利麵店石壁家（SPIGA PASTA）、欣葉集團下的唐點小聚、日式涮涮鍋品牌溫野菜、韓式燒肉meatlove，以及馬丈爐端燒，於5月下旬開幕。

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