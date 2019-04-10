Georg Jensen珍稀銀器 登台慶115週年─丹麥總部空運古董珠寶絕美銀雕 驚嘆品牌精湛工藝

2019-04-10

〔記者林欣若／台北報導〕丹麥皇室精品Georg Jensen以精湛設計和雕刻工藝，展現銀器獨特之美，今年迎來Georg Jensen創立115年，品牌特地舉辦115週年銀雕及古董珠寶巡迴大展，從丹麥總部空運多款珍稀罕見的大師作品，透過這些經典銀雕藝作，邀請民眾一同進入Georg Jensen 115年的悠遠工藝歷史。

Georg Jensen的歷史，自1904年在丹麥哥本哈根寬街36號開設第一間銀雕工坊正式開啟，品牌創立的初衷，以「美化生活用品」為宗旨，因此初期的作品多為燭台、酒器、水果盤等生活實用物件為主，Georg Jensen擅長結合藝術與工匠技術，不受傳統的拘束，以嶄新的工藝賦予銀製品永恆的生命，後來獲得丹麥皇室認可，Georg Jensen得以將各式精品供應世界上其他皇族，包括銀雕餐具器皿與珠寶，直至今日。

這次展覽中，可以看到許多百年前的銀藝作品，有著新藝術時期的線條美學，這些珍貴作品隨著時光流轉，在銀質的柔和表面上增添了耐人尋味的悠遠美感，一款誕生於1908年的寶石浮雕銀蛋，當時品牌僅創立4年，但工藝技術已令人驚嘆，銀蛋以經典的綠瑪瑙與琥珀裝飾，呈現珠寶與器皿的極致絕美組合；另一款1915年的銀雕香檳冰桶，桶身與頂部若隱若現地舖滿Georg Jensen引以為傲的精緻手工捶痕，頂蓋及底部腳架以華美手法雕飾出豐富的裝飾弧線，彰顯出新藝術時期的精湛工藝；羅浮缽則是Georg Jensen最享譽國際的作品之一，巴黎羅浮宮的裝飾藝術美術館將其收為永久收藏品，因而得名，這款缽以獨具特色的裝飾弧線、生動結構、動植物紋飾和工藝演繹新藝術派風格，缽體彷彿輕盈漂浮在葉片基座上方，完美展現出Georg Jensen融會精緻藝術與美術工藝的能力。

〉Georg Jensen 115週年銀雕及古董珠寶巡迴大展〉

1918年銀雕糖果盒，玫瑰糖果盒立於四支腳上，花卉細節展示了Georg Jensen對大自然的欽佩。

1908年寶石浮雕銀蛋，於2014年全新復刻製作，寶石可客製化訂製。

1926年羅浮缽，展現出Georg Jensen對純銀創作的純熟技法與熱愛。

1920年銀雕燭台，Georg Jensen運用了比以往更為豐富的銀製裝飾，展現繁複工藝與高難度的組裝工法。

1918年葡萄銀雕高腳果缽，具招牌的裝飾曲線、有機結構、植物雕飾，並以珍貴材質精雕細琢而成。

1915年銀雕香檳冰桶，其設計講究以自然元素實踐裝飾之美，展現純淨無比的靈性，使其有如藝術收藏品。

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