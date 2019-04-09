〈小王子的美食〉美福雙人午茶 嚐到B612星球

2019-04-09

〔記者凃盈如／台北報導〕廣受大小朋友喜愛，於今年滿76週年的法國知名小說「小王子」（Le Petit Prince），於4月起在台北美福大飯店展開奇幻旅程。消費者即日起至2020年3月31日期間入住「小王子星球之旅」住房專案，每房7,800元+10%起，可在充滿小王子佈置的客房內，漫讀他的宇宙遊記，還可將每房提供一份的小王子主題沐浴品組、小王子尋味明信片及設計款文書組，有信紙、便條、 設計款文件夾帶回收藏。除了住宿體驗，還可於2019年4月30日前至Moment café & bakery品嚐「小王子‧尋味航行」雙人午茶，每套1,680元+10%，於每日14：00至17：00限量供應，需事先預定，甜點中可看到小王子故事當中嬌貴的玫瑰、小狐狸等幻化而成的精緻小點。

六款甜品、四款鹹點分別為：「睿智的友誼」杜絲香緹泡芙、「青澀的玫瑰獨白」蘋果白酒果凍、「純真幻想」白芝麻馬卡龍、「B612星球」星球巧克力、「眷養的溫馴」香緹巧克力塔，以及「星情小王子」可麗露。每套雙人下午茶均提供玫瑰系列主題飲品供任選（每套兩杯），有結合了玫瑰及草莓調製而成的「莓天開心」，還有選用LAVAZZA香醇咖啡豆與玫瑰果露的「玫瑰拿鐵」，另提供「玫瑰奶茶」或「玫瑰冰茶」，小王子主題下午茶於4月限量提供，預訂即贈送「小王子尋味明信片」一組，一套6款的小王子設計卡片，搭配經典語錄，可紀念收藏，或者寄給遠方的友人。

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