2019-04-08

記者凃盈如／台北報導

百貨母親節檔期搭配全館、各樓面、消費來店禮，以及信用卡卡友禮、分期禮的多重優惠，絕對是添購母親節禮物的好時機。今年運動時尚繼續發燒，先看看達人們建議的春夏趨勢與魅力商品，為媽媽或自己，打造跟上流行的「潮」穿搭！

〈達人帶路〉新光三越商品部副理 曾麗姍

初夏，媽咪這麼穿最「潮」！

2019年延續的主軸就是復古，從名品、男女裝、休閒運動方面，都可以看到80、90年代的復古風潮。這種復古風情，從2018年延續到2019年秋冬，可看到一切與Retro相關的設計元素，包括oversize墊肩西裝外套、各式復古印花、高腰、五分褲、老爹鞋……等，到了2019年，則演進到結合經典復古款式和線條，將全面延伸時裝界。

2019時尚關鍵字：復古、大LOGO

「復古」與「大LOGO」是今年的關鍵字。延續去年，今年的LOGO顯得更誇張，可見很大的LOGO，或者大滿版，常常一看到圖騰就知道品牌，這類商品還有一個特徵，譬如男女界線模糊，較中性，譬如早前AMBUSH與NIKE聯名的大勾勾毛毧外套掀起一波復古大LOGO風潮，ADIDAS、FILA、LEVI’S等經典品牌從去年秋冬開始流行老花LOGO風潮；MOSCHINO、Champion亦可見此設計，此外，FILA也是一大注目品牌，甚至是在去年首次登上米蘭時裝週的運動品牌，整體色彩鮮豔，展現獨有的個人喜好。

輕運動時尚 百搭球鞋

今年最不NG穿法，就是一定要擁有一雙運動鞋，運動鞋十分百搭，無論是正裝、上班的smart casual，或者搭配洋裝、裙子，都很適切。尤其老爹鞋、厚底鞋、小白鞋、品牌經典的跑鞋，在今年特別流行，且厚底鞋的「底」越來越厚，散發出強大氣勢。去年老爹鞋以色塊居多，今年則是走單一色系的，但有些名品則把logo以大滿版印在整個鞋面上；小白鞋則開始有些點綴的色彩與繡花，譬如灌籃高手澤北榮治戰靴之一ASICSTIGER GEL-PTG MT，原本經典的黑白，今年就增加點綴的配色，如檸檬黃、珊瑚紅。

百搭單品，挑這個就對了！

配件方面，小方包、相機包、腰包今年繼續流行，如Burberry、Celine都推出了復古的包款，即便身著運動風，搭配也不違和。此外，潮流棒球帽也是不可或缺的百搭單品，如NEW ERA、MLB KOREA都有相關商品。

〈達人帶路〉SOGO忠孝館店長 李景銘 （上圖）、

忠孝館營業第一部經理 游子瑩

基本只要韓星穿過的服飾、鞋類，年輕人都會跟進，譬如老爹鞋就是目前最火熱的復古鞋款，還能偷偷增加身高，連楊冪、IU都穿上，此外，厚底鞋與餅乾鞋也是韓星最愛。今年韓星、網紅人腳一雙的EXCELSIOR「餅乾鞋」持續夯，此鞋款因為獨特的輪胎紋鞋底設計，看來酷似餅乾，十分討喜，價格也走平價路線，大獲年輕族群喜愛。雖然引進數量不多，且品牌展店保守、不折扣，但由於價格與韓國接近、款式多、常推出限定色，很容易就展現潮流感，且不必飛到韓國就可以購入。厚底鞋方面，一直很受歡迎的白色厚底鞋，今年鞋底開始出現較多跳色的呈現，譬如用粉色系，如粉紅、粉紫、可可、焦糖色等限量色，展現春日氣息。

名人私服風 親子裝續夯

今年可以觀察到，名人的「機場時尚」、或者網紅演繹的街頭穿搭，都成為大家的焦點。譬如韓星每每來台，機場彷彿化為時尚伸展台，相較於時裝秀上的強烈視覺效果，機場時尚較偏向個人私服的的打扮，隨性輕鬆，也展現平易近人的魅力，是現在時下年輕人跟隨的主流。譬如今年在許多明星的Party、時裝週街拍、藝人私服，都可見到大LOGO以「串標」方式出現，展現復古風，另外「拼接」、「短版」上衣，也是不可或缺的流行指標，許多女性甚至會特意穿著短版上衣，秀出運動練出的腹部線條。

此外，今年運動風的「親子裝」熱潮不減，現在親子出遊、逛街，常見爸媽與孩子穿著同系列的運動T-shirt，小男生搭褲裝，小女孩則搭配澎澎裙，顯得十分有活力，又或是親子同款不同色的搭配，都能展現親子時尚。

跨界聯名款 全球瘋限量

今年在運動時尚方面，也開啟聯名風潮，以限量款式刺激消費，跨界聯名蓄勢待發，譬如最近FILA就與美國龐克街頭代表品牌Ed Hardy聯名，這也是FILA成功登上米蘭時裝週之後再出招， 雙方打造結合搖滾精神與90復古運動風的全球限量逸品，台灣限量，於4月10日發行，且在北區只有兩店點販售，忠孝SOGO就是其一。

運動咖必備 穿戴式3C

現代人開始重視運動，許多人跑步、上健身房、跑馬拉松，甚至練三鐵，對於運動的穿搭講究之外，也一定要有一只穿戴式商品，隨時掌握自己的心律、熱量消耗計算等健康狀況。今年SOGO忠孝館7樓於4月30至5月12推出獨家的GARMIN vivomove智慧腕錶優惠，原價8,990元，特價2,990元，滿足運動咖的需求，是今年檔期極有魅力的商品。

圖片提供／各品牌、新光三越、SOGO

註：促銷活動或有更動，以百貨各通路為準。

SOGO GARMIN vivomove智慧腕錶（普普風），原價8,990元，特價2,990元。（限量）

SOGO限定FILA X Ed Hardy聯名系列，4月10日開賣。

SOGO KAPPA串標排釦裙，2,280元。

SOGO Dr. Martens-Sex Pistols聯名馬丁靴，7,480元。

新光三越Champion 100週年限定連帽Tee，2,080元。

新光三越PUMA-CELL ENDURA， 3,980元。

新光三越MLB Korea BIG BALL CHUNKY大logo厚底鞋，2,590元。

SOGO NEW BALANCE-574S V2球鞋，是許多韓星熱愛的鞋款，IU也曾經穿過，3,850元。

新光三越B&O Beoplay E8，12,250元。

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