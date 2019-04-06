極品小海鱸魚 10款醬料吃法多樣

2019-04-06

〔記者凃盈如／台北報導〕瞄準現代人重視健康的自煮商機，天和鮮物於澎湖海上箱網養殖海鱸魚，推出「極品小海鱸魚全魚輪切」，訴求無藥物、重金屬污染，養殖環境媲美野生生長環境，並推出單人份半月切、小家庭魚排、可整尾烹調或分餐食用的「全魚輪切」。以1公斤左右的海鱸魚而言，三清（去鱗、去鰓、去肚）後切成4至5段不等，以真空冷凍包裝，可以整尾烹調或分餐食用。

業者表示，海鱸魚與淡水魚看似相似，但口感有極大差異，養殖方面，養得愈大愈有肉、愈小則是肌肉纖維較短，肉質較為細嫩，淡水魚因為鹽度較低，生長不需要對抗滲透壓，生長速度是海水魚的2至3倍，快速的生長條件，使口感造成差異，在漁民或饕客的眼中，是截然不同等級的食材。鱸魚魚肉因為有高度蛋白質、魚肉富含膠質，常是滋補強身的食材，天和鮮物針對傷病患、產婦、銀髮族等補營養的需求，積極開發極品海鱸魚的全魚輪切，並同時推出10款醬料，包括：有機鹽麴、有機酒香、有機辣味、有機味噌蒸魚醬、天然破布子、醬鳳梨豆鼓蒸魚醬、天然麻油、天然辣梅，以及漢方藥膳─當歸黃耆藥膳、麻油酒紅棗藥膳湯料包，讓人輕鬆烹調鱸魚料理。

此外，「天和鮮物‧海島食堂」也同步推出極品海鱸魚體驗餐，除了以海鱸魚為主角料理的湯品、魚排、生魚片等，另有沙拉、海藻雞、英國皇家麵包布丁、海藻松阪豬等菜色，即日起至五月底，原價1,280元、體驗價900元，會員再送300元、非會員送100元海鱸魚食材體驗券（滿1,000元折100元），國外旅客送一罐海藻豬肉鬆。

圖片提供：天和鮮物

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