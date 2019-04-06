童心布鞋 藝術兄妺檔繽紛創作

2019-04-06

﹝記者林欣若／台北報導﹞日本藝術家兄妹檔Kanta & Kaede小小年紀已在海內外舉辦多次展覽，運動休閒品牌Onitsuka Tiger邀請他們設計鞋款和服裝，經典鞋款MEXICO 66搖身一變成為兄妹倆的精細畫作與剪紙作品，經典鞋款與童心藝術的結合，別具巧思也獨具風格。

Kanta & Kaede分別為13歲和11歲，兄妹倆年幼時皆被診斷為自閉症，但卻展現高度的藝術天賦，哥哥Kanta喜歡畫畫和插圖，妹妹Kaede則喜歡製作圖畫書和剪紙，在父母親的鼓勵下，兄妹倆專注投入藝術創作，已是小有名氣的藝術家。這次與Onitsuka Tiger合作，除了推出MEXICO 66親子鞋系列，也有大人T-sirt、托特包與鑰匙圈，透過Kanta & Kaede明亮又多彩的設計，帶領大家一同進入充滿童心的藝術世界。

圖片提供：Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger MEXICO 66 KANTA & KAEDE大人款，2,900元。

Onitsuka Tiger MEXICO 66 KANTA & KAEDE小童款，1,700元。

Onitsuka Tiger KANTA & KAEDE愛心T-shirt，1,990元。

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