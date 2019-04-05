高級珠寶詩篇：Cartier，浩瀚宇宙、神祕奢華。

2019-04-05

記者王瀅娟／台北報導

巴黎高級訂製服週近年已然是頂級珠寶品牌發表年度頂級珠寶的最佳場域之一，因此即使未列於官方日程，有時品牌也會選擇於此時發表最新系列。Cartier選在今年春夏巴黎高級訂製服週期間，於法國自然歷史博物館內的礦物與地質科學博物廊舉辦Les Galexies de Cartier頂級珠寶系列發表晚宴，為2月正式上市暖身，台灣目前僅接受客訂。

浩瀚宇宙 神祕奢華

在探索四大洋五大洲後，Cartier決定向上仰望星空，探索浩瀚無垠的宇宙。

Les Galaxies de Cartier頂級珠寶系列顯現了Cartier持續自我挑戰的野心，比如使用從未用過的含黃鐵礦變質石英岩，以及讓珠寶展現舞動效果的創新技術，在表現形式上也有別於以往的貴氣華美，洋溢靜謐宏遠的氛圍，大步向未來邁進。

銀河星系上的生物

代表整體氛圍的Atmosphere子系列，演繹珠寶「星系」與「黑洞」在銀河中星羅棋布。黑色半圓球體為以往未使用過的含黃鐵礦變質石英岩，閃耀金黃色彩，與鑲嵌在面盤上的鑽石相互輝映。面盤上的鑽石鑲嵌靈感源自19世紀顫動式鑲嵌工藝（Trembling Setting），包鑲的鑽石底座下有螺絲，鎖在從面盤延伸而出的支架頂端，因此鑽石可隨著佩戴者動作微微顫動，透過上蓋的透明水晶穹頂觀看，更有變幻莫測的生氣，彷彿生長於外星球的植物，是Cartier的創新之作。

回眸地球 燈火闌珊

Galaxies子系列想像從銀河回看夜晚的地球，地球上的人間燈火以大大小小的鑽石、藍寶石、黃色剛玉與火蛋白石表現，使用鎖螺絲的技法，將寶石固定於半圓球體雕刻的鏤空軌道中，使寶石可在軌道中滑行，更添流光溢彩。

行星連珠

Lunes子系列以極為罕見的「行星連珠」現象為靈感，繞著太陽公轉的月球、地球、水星、金星、土星等行星連成一線，以色澤獨一無二的大溪地珍珠代表行星，一個個獨立鑲嵌在同一軌道中，連成一線的珍珠行星們依然可自轉，展現設計製作上的細膩巧思。

漂流的隕石

Meteorites子系列則是想像在宇宙中漂流的隕石，受到某種力量吸引而前來齊聚，玫瑰金、玫瑰金鑲鑽、月光石與乳色石英雕琢而成的四面錐體，以看似雜亂無章，但顏色光彩卻又巧妙相互輝映的方式排列鑲嵌，暗喻宇宙運行自有其奧妙，非常理可解。

圖片提供／Cartier

Les Galaxies de Cartier系列Atmosphere手環，18K白金鑲嵌鑽石、天然水晶與內含黃鐵礦的變質石英岩，約3,430,000元。

Les Galaxies de Cartier系列Atmosphere戒指，18K白金鑲嵌鑽石、天然水晶與內含黃鐵礦的變質石英岩，約2,500,000元。

Les Galaxies de Cartier系列Galaxies手環，18K金鑲鑽石、黃色剛玉、藍寶石與火蛋白石，約4,700,000元。

Les Galaxies de Cartier系列Galaxies項鍊，18K金鑲鑽石、黃色剛玉、藍寶石與火蛋白石，約1,400,000元。

Les Galaxies de Cartier系列Lunes寬版手環，18K白金鑲大溪地黑珍珠，約4,700,000元。

Les Galaxies de Cartier系列Meteorites手環，玫瑰金鑲鑽石、月光石與乳色石英，約7,550,000元。

Les Galaxies de Cartier系列Meteorites戒指，玫瑰金鑲鑽石、月光石與乳色石英，約1,250,000元。

Les Galaxies de Cartier系列Meteorites晚宴包，珠寶釦頭為玫瑰金鑲鑽石、月光石與乳色石英，包身緹花呼應寶石錐體，價格店洽。

Les Galaxies de Cartier系列座鐘，軟玉底座上鑲嵌一大顆天然水晶、一大顆髮晶上釘入鑲鑽星星，以及鑲嵌水滴型天然水晶、鑽石與拉長石的球體，價格店洽。

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