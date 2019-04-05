【踩踏繽紛‧步步出色】Melissa，彩色拼貼、混搭復古。

2019-04-05

記者林欣若／台北報導

以豐富的色彩拼接，讓鞋子成為一眼注目的焦點！

彩色拼貼 混搭復古

巴西果凍鞋Melissa春夏系列混搭復古元素，以Cut + Paste為概念，如色紙剪貼一般，打造足下繽紛。靴款造型的Crew系列像是被貼上彩色膠布，誇張色彩搭配橡膠鞋身，獨具個性；Crush系列以60年代經典潮流為靈感，復古鞋型搭配色調鮮明的撞色效果，搭配洋裝或是喇叭褲就很有穿越年代的味道；同樣走復古風的還有Ugly Sneaker系列，以當今最火紅的老爹鞋為範本，厚重大底是招牌，色彩鮮艷的鞋帶加上拼色設計，是騷包的老爹鞋。

圖片提供／Melissa

Melissa Crew短筒靴，4,280元。

Melissa Crew短筒靴，4,280元。

Melissa Crush復古撞色涼鞋，2,580元。

Melissa Crush復古撞色涼鞋，2,580元。

Melissa Ugly Sneaker，4,980元。

Melissa Ugly Sneaker，4,980元。

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