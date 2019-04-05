【踩踏繽紛‧步步出色】adidas Originals、Camper、Superga，鞋身鞋底、跳色搶鏡。

記者林欣若／台北報導
以豐富的色彩拼接，讓鞋子成為一眼注目的焦點！
鞋身鞋底 跳色搶鏡
鞋底和鞋身彩色拼接，讓運動鞋不再單調！adidas Originals全新鞋款Sleek完全衝著女性而來，鞋面與鞋底以粉紅x鮮紅、純白x螢光黃、薄荷綠x天空藍這些有如糖果般的配色，掀起新一波甜美運動風。Sleek的鞋型輪廓和adidas Originals經典鞋款Stan Smith有些類似，同樣有著渾圓流暢、簡潔俐落的鞋身，低調簡約中有幾分復古味，但Sleek的楦頭稍窄，帶來修飾腿部比例的效果，加上微厚底的設計，更是讓女性開心尖叫的小心機。
同樣以繽紛鞋底打造甜美風格的還有義大利百年帆布鞋Superga，延續上一季嘗試在經典的2750鞋底加入色彩，2019春夏再推出乾燥玫瑰粉、湖水綠、粉紫三款棉花糖新色，經典2750小白鞋搭配繽紛輕盈的鞋底色調，呈現春夏的繽紛歡愉，鞋底高度也由上一季推出的3公分調整至2公分，更自在輕鬆，搭配春夏洋裝、7分褲、短褲就能展現活潑俏皮卻又不失優雅的造型。
Camper以薄荷綠、檸檬黃打造鞋款有如清涼飲品，輕量、易於穿搭的Rolling，波浪形大底以薄荷綠帶來趣味視覺效果，檸檬黃的科技紡織鞋面搭配白色皮革，三種色彩的組成和諧又舒適。另一款Brutus靈感來自經典的Peu系列，簡潔都會的外型，利用鞋底、鞋帶與鞋身的色彩變化，讓穿搭立刻有了亮點。
圖片提供／adidas Originals、Camper、Superga
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adidas Originals推出全新Sleek鞋款，以糖果般的撞色打造甜美運動風。
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adidas Originals推出全新Sleek鞋款，以糖果般的撞色打造甜美運動風。
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adidas Originals Sleek，3,490元。
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adidas Originals Sleek，3,490元。
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adidas Originals Sleek，3,290元。
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Superga 2750，1,880元。
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Superga 2750，1,880元。
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Superga 2750，1,880元。
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Camper Rolling系列休閒鞋，8,580元。
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Camper Rolling系列運動休閒鞋，9,580元。
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Camper Brutus系列白色休閒鞋，6,480元。
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Camper Brutus系列拼色休閒鞋，6,480元。
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