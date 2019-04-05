【踩踏繽紛‧步步出色】United Nude，彩色鞋跟、時尚前衛。

2019-04-05

記者林欣若／台北報導

以豐富的色彩拼接，讓鞋子成為一眼注目的焦點！

彩色鞋跟 時尚前衛

將建築美學引入鞋履設計，英國設計師品牌United Nude充滿幾何張力的鞋款，以特立獨行出名，今年春夏United Nude在建築結構的基礎上，再加上色彩拼接和運動元素，打造具有未來感的時尚鞋履。

不論是高明度、低彩度或是低明度、高彩度的色彩元素，從全黑、到黑白，再到明亮的霓虹、冰火藍色、典雅米色都在這一季盡情展現，Cube系列以立方鞋根為標誌，稜角分明超現實感的立方鞋跟與繫帶上的圓形金屬扣環，各自表述幾何美學並相互呼應，這一季火紅色、大理石紋路的立方鞋根是最引人注目的焦點。Rockit Tech鞋跟靈感來自水晶，有著明顯的棱角，側面鞋跟反力學的錯視效果，深刻地體現了United Nude的建築幾何風格，這一季的鞋跟除了很有科技感的螢光黃色，也以石英粉混入金屬色，既有女性的溫柔又十足前衛。

圖片提供／United Nude

United Nude Cube涼鞋，9,880元。

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United Nude Rockit Tech涼鞋，9,480元。

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