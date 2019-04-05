【混色小包‧大大亮點】agnès b. Voyage，彩色小清新。

2019-04-05

記者林欣若／台北報導

小小包款集結多種色彩，為樸素的穿搭增添繽紛亮點。

彩色小清新

agnès b. Voyage今年春夏推出彩色皮革系列，迎接活力四射的春夏時節，典雅大方的Sophie包款，外型簡潔俐落，備受都會女性喜愛，這一季換上粉藍、鮮黃、亮橘新色，內附小收納袋的色彩經過精心搭配，例如黃色包款搭配黑白波卡圓點小收納袋，復古又摩登；粉藍色與亮橘色包款搭配白色小收納袋，散發清新溫柔的氣息。另一款格紋斜背包以白色搭配紅色或黃色，交織出清新的春季格紋，輕巧實用的方形輪廓，為夏季打造出率性輕盈的裝束。

圖片提供／agnès b. Voyage

agnès b. Voyage Sophie皮革包，10,580元。

agnès b. Voyage Sophie皮革包，10,580元。

agnès b. Voyage Sophie皮革包，10,580元。

agnès b. Voyage 格紋斜背包，各8,280元。

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