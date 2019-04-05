【混色小包‧大大亮點】essentiel，復古螢光色。

2019-04-05

記者林欣若／台北報導

小小包款集結多種色彩，為樸素的穿搭增添繽紛亮點。

復古螢光色

比利時夫妻檔Inge Onsea和Esfan Eghtessadi創立的essentiel，從T-shirt起家，品牌發展20年日益茁壯，從T-shirt擴展至襯衫、洋裝、褲裝等多元系列，連配件都有看頭，搶眼的色彩和印花貫穿所有系列，打造essentiel獨一無二鮮明風格。

今年春夏，essentiel向80年代的全盛期致敬，極具代表性的螢光色調、繽紛色彩、動物圖案都是這一季的重要元素，再以品牌特有的幽默設計手法新穎呈現，例如搶眼的霓虹色混入經典蘇格蘭格紋、有如美髮店旋轉燈的彩色條紋以個性十足的藍綠白動物壓紋皮革重生、極具巧思的撞色皮革編織設計既吸睛又展現精緻工藝，精彩繽紛的各種單品正是essentiel讚頌美好人生的方式。

圖片提供／glimmer

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