【混色小包‧大大亮點】Marc Jacobs，粉嫩果凍色。

2019-04-05

記者林欣若／台北報導

小小包款集結多種色彩，為樸素的穿搭增添繽紛亮點。

粉嫩果凍色

Marc Jacobs近來被仿冒得最猖獗的包款，就屬潮流有型的Snapshot相機包，足見其受歡迎的程度，隨著春夏季節到來，Snapshot換上新裝，以糖果色系和果凍材質帶來繽紛輕盈的春夏氣息。

呼應這一季Marc Jacobs如夢似幻的服裝風格，Sanpshot也以明亮搶眼的棉花糖白、優雅灰、丹寧藍、蜜桃粉以及萊姆黃，搭配上圓點寬揹帶，洋溢青春活力氣息。原本的皮革包身改成透視的果凍材質，不論是灑著亮片的銀灰色和草莓紅、純淨的萊姆黃、或是內襯的黑白圓點，都充滿悠哉自在的度假氛圍。

除了色彩和包身材質大改款，Snapshot經典的雙J Logo也增加了陶瓷款，雖然少了金屬款的高調搶眼，但優雅的陶瓷和粉彩的包身更契合，一向以潮流個性著稱的Snapshot，也有了典雅迷人的味道。

圖片提供／Marc Jacobs

Marc Jacobs的Snapshot相機包變身繽紛輕盈，完美搭配這一季服裝。

Marc Jacobs的Snapshot相機包變身繽紛輕盈，完美搭配這一季服裝。

Marc Jacobs萊姆黃Snapshot，14,900元。

Marc Jacobs草莓紅果凍Snapshot，18,900元。

Marc Jacobs陶瓷Logo粉藍Snapshot，21,900元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/