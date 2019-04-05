【混色小包‧大大亮點】Avec La Troupe，歡樂樂隊色。

2019-04-05

記者林欣若／台北報導

小小包款集結多種色彩，為樸素的穿搭增添繽紛亮點。

歡樂樂隊色

從2017年開始，復古霹靂腰包潮流回歸，各大精品皆推出帥氣迷你的腰包，隨身一掛，時尚態度立見，小眾品牌Avec La Troupe在這波腰包風潮中也冒出頭。

法文品牌名稱Avec La Troupe直接翻譯成中文是「與樂隊同在」，與音樂有關的一切，包括古典管絃樂、流行音樂天王麥可‧傑克森，都是品牌設計師Fabianne的靈感來源。半橢圓包身加上編織背帶的Aiguillette，靈感來自於樂手制服上的編織流蘇，這也是品牌最經典款式，其他包款包括金屬皮革加上金屬鏈帶的Le Troupe，令人聯想到樂器，Covey則是方形的工具腰包，以大包搭配小包的設計方便收納。

一如樂隊的歡愉氣氛，Fabianne喜歡利用對比和拼接色彩賦予包款明亮感，利用背帶、提把與包身的顏色對比，每一款Avec La Troupe都可當成浮誇的個性裝飾，卻又不失實用性。

圖片提供／CHENCHUN

Avec La Troupe春夏系列以亮眼的色彩對比，呼應季節。（翻攝自aveclatroupe.com）

Avec La Troupe春夏系列有各式大小、色彩對比的腰包。（翻攝自aveclatroupe.com）

Avec La Troupe Baron提包，約16,829元。（翻攝自cn.shopbop.com）

Avec La Troupe Aiguillette腰包，13,000元。（by CHENCHUN）

Avec La Troupe Covey工作腰包，15,600元。（by CHENCHUN）

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