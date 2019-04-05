【春日混色‧繽紛彩衣】CK CALVIN KLEIN，紅色為底、熱鬧對比。

2019-04-05

記者林欣若／台北報導

春意盎然的季節，無法以單一的色調完美呈現，集結各種繽紛色彩大膽拼接，打造最豐富的視覺效果，才是春日穿搭王道！

紅色為底 熱鬧對比

鮮明的色彩、精準的剪裁，CK CALVIN KLEIN 2019春夏系列仍是經典的美式休閒風格，紅色在這個系列中是最醒目的主角，與藍色、白色對比出青春活力。

以紅色為底，搭配黑色潑漆印花，並採用亮面材質的連帽大衣，不論材質或是配色都大膽新穎；醒目色彩的斜紋與橫條紋針織衫，利用色彩對比展現了亮眼且簡約的美式風格，是搭配街頭潮流服飾的必備單品；以色塊組成的洋裝看似中規中矩，卻以不對稱的裙襬設計增添趣味感。

在一系列美式風尚的單品中，設計師也加入了浪漫女人味的細節，花卉紋理的蕾絲洋裝精緻柔軟，利用色彩對比呼應熱鬧的季節感；拼布風格洋裝加入露肩和燈籠袖設計，增添空氣輕盈感。

圖片提供／CK CALVIN KLEIN

CK CALVIN KLEIN紅色印花亮面連帽大衣，22,490元。

CK CALVIN KLEIN藍紅斜線刺繡CK LOGO針織上衣，8,990元。

CK CALVIN KLEIN拼色不對稱洋裝，13,990元。

CK CALVIN KLEIN紅藍相間蕾絲洋裝 ，12,990元。

CK CALVIN KLEIN拼布露肩洋裝，21,490元。

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