【春日混色‧繽紛彩衣】Lee Mathews，異色相間、格外協調。

2019-04-05

記者林欣若／台北報導

春意盎然的季節，無法以單一的色調完美呈現，集結各種繽紛色彩大膽拼接，打造最豐富的視覺效果，才是春日穿搭王道！

異色相間 格外協調

澳洲藝術家Lee Mathews將舒適性和藝術性相結合，在2000年創立同名服裝品牌，她以真絲、亞麻、純棉等天然材質為創作起點，融入澳洲的建築、色彩、藝術，輪廓柔和簡約，用色與紋理獨特，時而幹練時而嫵媚，如今Lee Mathews已是時尚買手爭相引進的品牌之一。

2019早春度假系列Lee Mathews從美國建築師Frank Lloyd-Wright、設計師Charles & Ray Eames、極簡主義藝術家Donald Judd獲得靈感，一系列中性舒適的色彩，如奶油白、天空藍、淺卡其，和諧共譜出春日的舒適美好，簡單的棋盤格紋利用黑白、藍白異色相間的對比拼接，讓格紋不再單調，搭配寬鬆飄逸的剪裁、如花苞一般的袖子設計，從材質到設計，都貫徹舒適自然的堅持。

圖片提供／Fred Segal

Lee Mathews早春度假系列以自然的色彩拼接，打造舒適時尚。（by Fred Segal）

Lee Mathews Georgia長裙，21,400元。（by Fred Segal）

Lee Mathews Clara格紋洋裝，19,700元。（by Fred Segal）

Lee Mathews Eleanor上衣9,800元、Clements格紋長褲13,100元。（by Fred Segal）

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