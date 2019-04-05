【春日混色‧繽紛彩衣】KOCHÉ，T-shirt洋裝、華麗變身。

2019-04-05

記者林欣若／台北報導

春意盎然的季節，無法以單一的色調完美呈現，集結各種繽紛色彩大膽拼接，打造最豐富的視覺效果，才是春日穿搭王道！

大膽拼色 T-shirt洋裝

法國設計師Christelle Kocher經過Emporio Armani、Chloé、Sonia Rykiel、Bottega Veneta等大牌磨練後，2014年成立個人服裝品牌KOCHÉ，融合高級時裝、街頭文化與現代藝術，KOCHÉ有著一種難以名狀但高調搶眼的獨特風格。

2019早春系列，Christelle Kocher將高級訂製服的精神用於休閒服飾，憑藉著曾任Chanel旗下高級羽毛及花飾手工坊MAISON D’ART LEMARIÉ藝術總監的經歷，Christelle Kocher對於細膩的手工相當敏銳，一件看似再簡單不過的T-shirt洋裝，在她的巧手下以多重色塊賦予洋裝豐富的靈魂，搭配師承MAISON D’ART LEMARIÉ高級訂製工坊的蕾絲細節工藝，裙襬以不規則的解構拼接手法處理，洋裝重新煥發生機；彩虹般的撞色綁帶傘形洋裝是充滿度假風格的洋裝輪廓，各種色彩交疊，呼應KOCHÉ擁抱多元性與次文化的價值。

圖片提供／onefifteen

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