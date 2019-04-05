【春日混色‧繽紛彩衣】Kolor，古著拼色、復古前衛。

2019-04-05

記者林欣若／台北報導

春意盎然的季節，無法以單一的色調完美呈現，集結各種繽紛色彩大膽拼接，打造最豐富的視覺效果，才是春日穿搭王道！

古著拼色 復古又前衛

Kolor的命名源自於color，足見色彩對這個品牌的重要影響，2004年日本設計師阿部潤一（Junichi Abe）創立了個人服裝品牌Kolor，以豐富的色彩組合、異材質拼接、加上充滿立體感剪裁的輪廓，Kolor每一季的作品都以強烈的視覺效果帶來強大的渲染力。今年春夏，阿部潤一以「有目的性之混亂」為主題，一系列服裝融合各種材質和色彩，看似眼花撩亂卻不雜沓惱人，每一種色彩和材質按部就班組合出亂中有序的美感。

女裝系列的關鍵字是「拼接感」，阿部潤一透過不同材質的印花拼布工藝，例如復古花呢、鏤空刺繡、丹寧布料、蕾絲薄紗等厚度和軟硬度皆不同的面料，拼接成很有古著感的中長裙，其他單品包括口號標語T-Shirt外罩紅色條紋薄紗設計、灰色中性衛衣拼接立體皮革荷葉邊，全都帶點跳蚤市場古董衣裙的懷舊感，又有幾分實驗性質的前衛，矛盾又衝突，反而創造出俏麗、古靈精怪的奇趣效果。

圖片提供／onefifteen

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