高級珠寶詩篇：Boucheron，光之殿堂。

2019-04-05

記者王瀅娟／台北報導

Chaumet與Boucheron同為巴黎凡登廣場上歷史悠久的珠寶品牌，慶祝160周年的Boucheron在所屬的開雲集團支持下重新翻修總店，於今年1月盛大開幕；Chaumet接力於今年1月關閉總店整修，將做為慶祝240周年的序曲。

凡登廣場 光之殿堂

位於凡登廣場26號的Boucheron巴黎總店，歷經多個月的整修後，於今年1月正式重新開幕。品牌除了舉辦盛大晚宴慶祝，更發表了26 Vendome頂級珠寶系列新品，包括以凡登廣場的祖母綠切割造型創作的手環與項鍊，以及一只名為26 Vendome的鑽戒。

Boucheron巴黎總店所在的Hotel de Noce，原是法國攝政統治時代的總理Charles de Noce所建，建於1717年，曾經是多位貴族的居所，1893年，Frederic Boucheron在此開設專賣店，也是凡登廣場第一間珠寶店。經過160年，Boucheron的所有部門始終都在這棟建築中，內部隔間也曾有多次更動，此次改建，主要是恢復其本來的面貌，亦即為一個「家」的概念。拆除夾層，原本的天花板重見天日，銷售桌全被撤除，換上訂製的家具、沙發與水晶燈，甚至，2樓有一間真正的「公寓」，由麗池酒店提供服務，顧客可以在此休閒放鬆，享用飲品，甚至住宿，讓進店的顧客感覺自己更像是受邀來訪的客人。玻璃屋頂的冬景花園，引進北面的陽光，讓自然光照亮整棟樓，呼應品牌「光之殿堂」的稱號，即以自然為師的品牌核心。

為慶祝重新開幕，Boucheron推出以凡登廣場為師的Vendome手鐲，新奇的八角造型，顯示出品牌繼承傳統也勇敢創新的精神。名為26 Vendome的鑽戒設計層層托高的主鑽，捕捉最大量的光線，使之綻放極致璀璨，如同Bouchron身為凡登廣場上最耀眼的那顆星。看似簡約的Vendome鑽石項鍊，在主石之下暗藏凡登廣場中央的方尖碑，突顯祖母綠切割透明水晶之純淨無瑕，帶來出其不意的驚喜，顯現創意總監Claire Choisne兼具傳統與現代的珠寶設計功力。

圖片提供／Boucheron

Boucheron巴黎總店自1893起便矗立於凡登廣場26號。

Boucheron和平路入口保留了原始的凸圓形裝飾和棋盤格圖案石材，水晶石雕刻小鳥與常春藤主題水晶燈點出品牌自然主義精神。

位於Boucheron巴黎總店2樓的Le 26公寓是整棟建築最私密的空間，裝潢呼應品牌的自然主義，如地毯與沙發洋溢海洋氛圍，顧客可以在此休閒放鬆。

Boucheron Vendome 18K白金鑽鍊，祖母綠切割水晶下顯現凡登廣場中央方尖碑，鍊釦的設計讓佩戴此項鍊者可自由決定鍊墜位置，佩戴上更自由。

Boucheron Vendome 18K金鑲鑽手鐲，1,040,000元，限量26只，附限量編號。

Boucheron Vendome 18K白金鑲鑽手鐲，邊框飾有黑漆，1,930,000元，限量26只，附限量編號。

Boucheron 26 Vendome鑽戒，主鑽約5.5克拉，E色內部無瑕，4,490,000元。

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