高級珠寶詩篇：Chaumet，藝文大師的珠寶。

2019-04-05

記者王瀅娟／台北報導

Chaumet與Boucheron同為巴黎凡登廣場上歷史悠久的珠寶品牌，慶祝160周年的Boucheron在所屬的開雲集團支持下重新翻修總店，於今年1月盛大開幕；Chaumet接力於今年1月關閉總店整修，將做為慶祝240周年的序曲。

藝文大師的珠寶

Chaumet位於凡登廣場12號的總店自1月起進入整修，品牌特別於左岸的聖日耳曼大道165號開設臨時店，並透過一系列的展覽與大眾分享品牌的悠久歷史，第一個上陣的Brillantes Ecritures古董展覽，從文學角度訴說品牌歷史，相當少見。

法國現實主義文學大師巴爾札克（Honore de Balzac）、《基督山恩仇記》作者大仲馬（Alexandre Dumas）、《純真年代》作者Edith Wharton、《大鼻子情聖》劇作家Edmond Rostand、《卡門》作者Prosper Merimee、曾多次被提名諾貝爾文學獎的丹麥女作家Karen Blixen、芭蕾舞者Olga Picasso、二十世紀重要藝術贊助者Marie-Laure de Noailles等，都是Chaumet的顧客；而Chaumet的珠寶也啟發許多文學與藝術家的靈感，促成Brillantes Ecritures展覽誕生，結合了文學、古董珠寶、歷史紀錄文件、草稿與照片，讓參觀者重新發現Chaumet歷史上未曾被揭開的篇章。

展出作品中、包括了1850年第二代工坊大師Fossin製作的自然主義珠寶代表作：三色堇冠冕，還可拆出3只胸針，是世上最早的可轉換式珠寶。Josephine與Soir de Fete頂級珠寶系列亦與之呼應，推出以冠冕為靈感的作品，並以20世紀初的「美好年代」為本。

另外，Chaumet同步發表Josephine與Soir de Fete頂級珠寶系列新品。

Josephine Aigrette Imperiale系列

Josephine Aigrette Imperiale簡化了美好年代的渦漩與有機線條，並應用著名的刀鋒工藝，讓鑽石與祖母綠彷若飄浮在空中，更具空靈清新之美。

Soir de Fete系列

Soir de Fete系列如花般盛放的線條，令人聯想到品牌著名的波旁‧帕爾瑪（Bourbon-Parma）冠冕，取自金鐘花的靈感，洋溢異國情調。

圖片提供／Chaumet

Chaumet因應巴黎凡登廣場總店整修，於左岸的聖日耳曼大道165號開設臨時店。

Brillantes Ecritures展覽展出Chaumet歷史訂單資料，透露品牌與文學、藝術家間的密切關連。

知名作家巴爾札克非常推崇Chaumet第二代傳人Fossin的功力，也曾在作品中以他設計的珠寶為靈感描寫女人。

Brillantes Ecritures展覽展出Chaumet工坊大師Pierre Sterle的設計草圖，他在作品亮感上的調整，深深吸引法國知名作家Colette，並曾書寫於《Le Fanal Bleu》中。

Chaumet第二代傳人Fossin創作的三色堇冠冕，約1850年問世，為自然主義代表作。私人珍藏。

1840年Chaumet第二代傳人Fossin創作的曼奇尼風格頭飾，反映當時的時尚風格，非常類似於巴爾札克在小說中的描寫。Chaumet館藏。

Chaumet以冠冕聞名，聖日耳曼大道165號臨時店的裝潢也處處可見品牌招牌的皇家藍與冠冕牆。

Chaumet Josephine Aigrette Imperiale祖母綠鑽石冠冕，取材自美好年代的渦旋圖案，展現現代輕盈空靈感。

Chaumet Josephine Aigrette Imperiale祖母綠鑽石項鍊，靈感取自同系列冠冕。

Chaumet Josephine Aigrette Imperiale祖母綠鑽戒，彷彿縮小的冠冕，主石為一顆約重5克拉的祖母綠。

Chaumet Soir de Fete紅寶石鑽石項鍊，以波旁‧帕爾瑪王冠為靈感，鑲嵌15顆總重31.40克拉莫三比克鴿血紅寶石。

Chaumet Soir de Fete紅寶石鑽石戒指，造型如王冠，主石為2.53克拉鴿血紅寶石。

Chaumet Soir de Fete紅寶石鑽石耳環，鑲嵌2顆各約1.65克拉莫三比克鴿血紅寶石。

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