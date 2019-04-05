高級珠寶詩篇：Piaget，冬境之旅未完待續。

2019-04-05

記者王瀅娟／台北報導

不同於時尚，頂級珠寶系列並不會隨著新系列的推出而結束，有時會等待理想的寶石出現，或是等待工匠完成作品，陸續列入系列之中，續寫篇章。

冬境之旅 未完待續

Piaget繼續Sunlight Escape系列的冬日幻境之旅，再推出17件新品。Piaget頂級珠寶以奢華、享樂的歡愉氛圍為主體，Sunlight Escape系列通過珠寶進入廣闊無垠、綿延無盡的雪白之境，尋找逃離煩擾現實的片刻寧靜。

溫暖之光Warming Lights

溫暖之光（Warming Lights）系列新推White Sun腕錶，描繪太陽光芒的放射線條以鑲嵌圓鑽、風箏型鑽石與宮廷式手工雕刻層疊交錯應用，不同素材在光線下折射出的多樣光芒，創造燦爛炫目的效果。White Sun耳環則別出心裁地以切割成半圓形的藍玉髓或白石英片，搭配鑲嵌帕拉依巴碧璽與藍碧璽，表現陽光照在雪原上的淺藍色光芒，藍玉髓與白石英上的天然紋路讓雪原景色更為逼真，是相當少見的組合。

舞動之夜Dancing Nights

舞動之夜（Dancing Nights）系列新推Night Illusion系列，祖母綠、帕拉依巴碧璽與鑽石交錯鑲嵌，天然寶石的多樣化色調，搭配弧形迴旋狀的設計，生動表現藍綠交織閃現的極光漫舞現象。

晶瑩幻境Exalting Sights

晶瑩幻境（Exalting Sights）系列新推的Frosted Star手鐲是此次展現工藝之作，靈感源自完美對稱的雪花晶體。工匠先於手鐲上雕刻「霜花」圖騰，品牌擅長的宮廷式手工雕刻在此有不同以往的表現方式，大朵的六角形冰晶上雕有長短不一的毛邊，再穿插雕刻大小不一的冰晶，創造景深，彷彿雪花翩翩落下的浪漫雪景。雪花晶體的對稱性在手鐲中央完美體現，以一顆5.12克拉枕型馬達加斯加藍寶石為中心，被8顆對稱鑲嵌的正方型黑蛋白石與8顆風箏型鑽石環繞，外圍接續鑲嵌兩兩對稱成菱形的三角形明亮式切割鑽石，與品牌著名的馬眼型鑽石光芒相互輝映，正看為雪花晶體，與旁邊延續雕刻的雪片形成虛實對比，意境深遠。

圖片提供／Piaget

Piaget代言人Jessica Chastain佩戴Sunlight Escape系列新作White Sun腕錶與White Illusion鑽石耳環。

Piaget Sunlight Escape系列White Sun耳環，別出心裁地以2顆約重33.36克拉半圓形藍玉髓搭2顆約4.07克拉帕拉依巴碧璽，藍玉髓的天然紋路與色澤展現陽光照耀冰原之藍，約3,390,000元。

Sunlight Escape系列White Sun耳環，鑲嵌2顆約重3.03克拉莫三比克帕拉依巴碧璽、2顆約重6.48克拉藍碧璽與2顆約重32.88克拉白石英，以另一種搭配表現陽光照耀冰原之藍，約3,330,000元。

Piaget Sunlight Escape系列Night Illusion項鍊，主石為10.76克拉哥倫比亞祖母綠，搭配鑲嵌馬眼型與柱狀切割祖母綠、帕拉依巴碧璽與鑽石，展現極光漫舞情境。

Piaget Sunlight Escape系列Night Illusion耳環，約4,690,000元。

Piaget Sunlight Escape系列Night Illusion戒指，主石為5.95克拉哥倫比亞祖母綠，約16,400,000元。

Piaget Sunlight Escape系列Frosted Star手鐲，18K白金雕花手鐲鑲嵌1顆5.12克拉馬達加斯加藍寶石，搭配鑲嵌黑蛋白石與花式切割鑽石，虛實對比展現雪花晶體對稱之美。

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