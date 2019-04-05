高級珠寶詩篇：Chopard，鑲嵌的魔法。

2019-04-05

記者王瀅娟／台北報導

不同於時尚，頂級珠寶系列並不會隨著新系列的推出而結束，有時會等待理想的寶石出現，或是等待工匠完成作品，陸續列入系列之中，續寫篇章。

鑲嵌的魔法

Chopard再度與高級訂製服品牌Giambattista Valli合作，讓Precious Lace頂級珠寶系列新品搭配2019春夏高級訂製服秀展演發表，最新推出的Magical Setting頂級珠寶系列也隨之亮相，向彼此對工藝上突破追求的精神致敬。

Chopard聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele自創作珠寶伊始，便盡量減少鑲座與鑲爪，突顯寶石的光彩與活力。Precious Lace系列的金屬底座僅框出外觀輪廓，如蕾絲般細膩的圖案極大部分有賴鑲嵌花式車工鑽石描繪，為了逼真呈現蕾絲的輕透，許多寶石僅用最低限度的鑲爪憑空固定，讓寶石發揮最大限度的光芒，鑲爪也因而隱沒於光芒之中。

Magical Setting系列則更進一步，中央主石鑲爪幾近隱形，環繞周圍鑲嵌的寶石與再外圍一圈鑲嵌的寶石緊緊相互依靠，全然看不出究竟是如何鑲嵌固定，從珠寶正面或上方也看不見任何金屬底座，猶如魔法般神奇。此設計的靈感源自中世紀貴族用於緊固斗篷或長袍的環形胸針，然而製作上全賴現代Chopard工匠發明的全新獨創結構，由內而外迸發光彩，令佩戴者舉手投足間更加迷人。

圖片提供／Chopard

Giambattista Valli春夏高級訂製服秀上模特兒佩戴Chopard新款Precious Lace頂級珠寶項鍊，鑲嵌總重達108.8克拉花式車工鑽石。

Giambattista Valli春夏高級訂製服秀上模特兒佩戴Chopard新款Precious Lace頂級珠寶耳環，2顆梨型黃鑽共重19.2克拉，搭配鑲嵌總重27.4克拉鑽石。

Giambattista Valli春夏高級訂製服秀上模特兒佩戴Chopard新款Precious Lace頂級珠寶耳環。

Chopard新款Precious Lace頂級珠寶耳環，鑲嵌鑽石與2顆共重31.9克拉藍寶石。

Giambattista Valli春夏高級訂製服秀上模特兒佩戴Chopard新款Precious Lace頂級珠寶耳環。

Chopard新款Precious Lace頂級珠寶耳環，鑲嵌總重達37.1克拉鑽石，2顆梨型主石共重19.5克拉。

Giambattista Valli春夏高級訂製服秀上模特兒佩戴Chopard全新Magical Setting頂級珠寶耳環。

Chopard全新Magical Setting頂級珠寶耳環，鑲嵌總重30克拉鑽石。

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