高級珠寶詩篇：Chanel，千姿萬采山茶花。

2019-04-05

記者王瀅娟／台北報導

自2010年1月起，巴黎高級訂製服暨時裝公會便開始邀請頂級珠寶品牌於一年二度的巴黎高級訂製服週期間展示最新設計。Chanel身為最初參與的品牌之一，近年固定於1月發表年度頂級珠寶系列，今年命名為1.5《1 Camelia. 5 Allures》。

一變再變 千姿萬采山茶花

1.5《1 Camelia. 5 Allures》頂級珠寶系列採用Chanel王國的國花：「山茶花」為靈感，特別強調其魅惑的面向。對香奈兒女士來說，山茶花的魅力來自於白淨無瑕的花瓣、近乎圓潤的花體、對稱的形狀，以及雌雄同體的特性。

1.5系列的魅力，主要來自於「變化」：幾乎所有的珠寶都可以有1種以上的變化。這是Chanel首次不是從香奈兒女士喜愛的具體元素，而是以她的「意志」為出發點設計珠寶。

佩戴法 恣意變換

Patrick Mauries所著的《香奈兒珠寶（Jewelry by Chanel）》一書中提到香奈兒女士說：「我希望珠寶可以如絲帶一樣，繾綣在女性指間。我的絲帶靈活而且可以拆卸。在盛大晚宴上，您佩戴整套珠寶。在較小型的派對中，您可移除主部分和大型作品。如此，這套珠寶不會再一成不變，而是隨著生活的需要而改變形態。」

以Cristal Illusion項鍊來說，是一條可長可短的項鍊，搭配一只可當鍊墜的山茶花胸針，成為一條有著不對稱下擺的Y字鍊，又可轉換成有鍊墜的長項鍊、長項鍊搭配胸針、有鍊墜的雙圈項鍊、雙圈項鍊搭配胸針等。1條項鍊，5種戴法，5又為香奈兒女士的幸運數字，格外增添一份幸運意味。

你或許擁有許多山茶花珠寶，但絕對沒有過這麼多恣意變換佩戴方式，隨著生活而轉變，襯托日常所需，造就個人的風格與造型的山茶花珠寶。Rouge Incandescent項鍊的山茶花裝飾，拆下後可當胸針；而山茶花原本的位置露出鑲滿了長梯型紅寶石的紅色山茶花，由此才發覺原本山茶花下隱約透露的神秘紅光所為何來。

Rouge Tentation為一套2朵山茶花的作品，包括紅寶石戒指與鋪鑲美鑽的胸針，兩者均搭配可拆除的鋪鑲鑽石花瓣。Revelation Diamant項鍊包括一條Y字流蘇長鍊與一朵山茶花胸針，項鍊另可拆成長度較短的流蘇綴飾長鍊。多變化的珠寶不僅增加了佩戴的機會，也代表賦予女性自由，應用珠寶表達自我，這亦是香奈兒女士一生的追求。

鑲嵌法 魅力萬千

如同香奈兒女士在服裝上將山茶花以刺繡、印花、雕刻、褶襉、編織、勾邊等不同的方式演繹，珠寶也是。山茶花鑲嵌鑽石、珍珠、月光石、粉紅剛玉，或以粉紅石英雕刻而成；山茶花瓣上的鑽石鑲嵌法，亦採用密釘鑲、雪花鑲、爪鑲、包鑲等多元手法，展現山茶花的多元魅力。

圖片提供／Chanel

Chanel 1.5頂級珠寶系列Cristal Illusion項鍊，可長可短的項鍊搭配山茶花墜飾胸針，約13,268,000元。

Chanel 1.5頂級珠寶系列Cristal Illusion項鍊，可轉變為雙圈項鍊佩戴。

Chanel 1.5頂級珠寶系列Rouge Incandescent項鍊，山茶花鍊墜主石為1顆5克拉莫三比克紅寶石，約106,791,000元。

Chanel 1.5頂級珠寶系列Rouge Incandescent項鍊，山茶花鍊墜拆下後可見底部鑲嵌的紅寶石山茶花，鍊墜可轉換為胸針佩戴。

Chanel 1.5頂級珠寶系列Rouge Tentation為一套2朵山茶花的作品，圖為紅色尖晶石戒指，搭配可拆除的鋪鑲鑽石花瓣，約10,355,000元。

Chanel 1.5頂級珠寶系列Rouge Tentation為一套2朵山茶花的作品，圖為鋪鑲美鑽的胸針，搭配可拆除的鋪鑲鑽石花瓣，約10,355,000元。

Chanel 1.5頂級珠寶系列Revelation Diamant項鍊，山茶花鍊墜可拆下轉換為胸針，項鍊可調整為短鍊佩戴，約142,388,000元。

Chanel 1.5頂級珠寶系列Cristal Illusion耳環，不對稱鑲嵌多朵山茶花，鏤空山茶花上鑲嵌透明水晶，帶來獨特視覺效果。具可拆卸式設計，約4,692,000元。

Chanel 1.5頂級珠寶系列Quintessence胸針，18K白金鑲嵌鑽石與以往較少運用的蛋面月光石，創造朦朧效果，約7,443,000元。

Chanel 1.5頂級珠寶系列Contraste Blanc戒指，一顆5克拉祖母綠切割鑽石鮮明俐落的線條，與鑲滿鑽石的山茶花優雅圓潤的線條形成強烈對比，約30,419,000元。

Chanel 1.5頂級珠寶系列Perles Intemporelles耳環，耳掛式與耳釘式的不對稱設計，成就佩戴者大膽造型，約2,912,000元。

Chanel 1.5頂級珠寶系列Rose Tendre項鍊，以18K白金與粉紅金，搭配珍珠與鑽石層疊項鍊，突顯中央可拆卸式粉紅石英雕刻山茶花鍊墜，拆下後露出後方鋪鑲鑽石的山茶花鍊墜。約4,045,000元。

Chanel 1.5頂級珠寶系列Rose Poudre手鍊，運用花式切割鑽石與鑲嵌方式，層疊的粉紅金鍊節盡顯律動之美，山茶花可拆下轉換為胸針，約7,281,000元。

Chanel 1.5頂級珠寶系列Camelia藏寶盒，18K白金鑲嵌珍珠母貝、鑽石、珍珠與碧璽，盒面上的山茶花可拆卸轉換為胸針，約42,069,000元。

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