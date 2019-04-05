夯DJ傅昱 遮胸祼背辣度沖天─個人風格強烈吸引AllSaints邀約 浪漫叛逆演繹當代時尚

2019-04-05

﹝記者方惠宗／台北報導﹞這位名為「傅昱」的女孩，身高170公分，加上精緻立體的小臉，魔鬼身材配上天使臉孔，是當今潮流圈最夯的DJ，同時也兼職模特兒。她日前在個人IG分享裸身自拍，僅用單手遮胸部，回眸自拍、大露美背與丁字褲翹臀，寫上「狼若回頭 不是報恩 就是報仇」，引來粉絲留言「真想在現場」、「哇哇哇」等驚嘆，回應她罕見的沖天辣度！

傅昱擁有強烈的個人風格，對生活方式有獨到見解，這季吸引東倫敦時尚品牌AllSaints上門邀約，與新生代男星章廣辰一同展演最新時尚穿搭術。

穿上AllSaints本季從公路旅行電影所代表之經典意象，包括逃避、浪漫、反叛、自由與希望等概念元素，重新詮釋當代時尚。傅昱說，非常欣賞這季AllSaints將中性元素融入女性穿搭，無論是寬版皮衣搭配愛心印花洋裝，或是西裝外套配蛇紋短裙，簡單就能穿出時髦感，輕鬆展現個性、帥氣，又不失女人味。

章廣辰穿著全新一季印花襯衫，搭配騎士皮衣與西裝褲，完美詮釋AllSaints經典英倫印象。章廣辰說，以往較少接觸印花襯衫，現在發現其實印花襯衫無論單穿或外罩皮衣、丹寧夾克，都是造型的最佳單品。

圖片提供：AllSaints

AllSaints Captain黑色半月包，11,800元。

AllSaints Clip迷你後背包，10,200元。

傅昱回眸自拍，大露美背與丁字褲翹臀。（記者方惠宗翻攝自cococoralcorona IG）

AllSaints本季以公路電影元素詮釋當代時尚。傅昱（左）穿Flores印花洋裝，8,700元；Wade騎士夾克，21,500元。章廣辰穿Border印花襯衫，4,400元；Manor騎士夾克，19,600元。

傅昱認為AllSaints本季設計，能輕鬆展現個性、帥氣，又不失女人味。圖中她穿AllSaints Anya Feline豹紋洋裝，6,600元。

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