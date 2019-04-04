嬌蘭帝王蜂印瓶香水 母親節限量尊寵

2019-04-04

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞為了讓台灣的香水收藏家及品味人士，能擁有更獨特的香水典藏，法國嬌蘭於百貨母親節檔期推出全球獨家、限量60組，由巴黎總部專屬設計，盛裝於帝王蜂印金瓶中的「Mon Guerlain我的印記玫瑰淡香水」。

嬌蘭經典Bee Bottle帝王蜂印瓶，以手工鍍金打造的蜜蜂裝飾，是嬌蘭最具代表性的設計，而全新「Mon Guerlain我的印記玫瑰淡香水」，採用卡拉薰衣草、小花茉莉、塔希堤香草和澳洲檀香組成的香氣四重奏，另外加入嬌蘭調香師珍愛的橙花與保加利亞玫瑰， 打造出濃郁而繽紛氣息。

母親節期間，法國嬌蘭台灣分公司獨家推出限量「帝王蜂姿浪漫玫瑰禮盒」，由花藝師打造最新鮮、浪漫的玫瑰花盒，以專人親送的方式，將香水花禮傳遞到客人手中，馥郁盛開的玫瑰花盒中盛裝著「Mon Guerlain我的印記玫瑰淡香水」的濃郁香氣，化作最真摯的獻禮。

圖片提供：嬌蘭

嬌蘭「帝王蜂姿浪漫玫瑰禮盒」，由花藝師打造玫瑰花盒，專人遞送到府，提供尊爵的服務。

Mon Guerlain我的印記玫瑰淡香水─金箔蜂姿琉金典藏版，台灣限量60組，250ml／25,000元。

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