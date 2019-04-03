一副眼鏡如同一台車 高端眼鏡登台

2019-04-03

﹝記者方惠宗／台北報導﹞香港精品眼鏡零售龍頭「溥儀眼鏡集團」今年登台，在台北信義區新地標「微風南山」一口氣開設三家店，包括「溥儀眼鏡PUYI OPTICAL」，以及另外兩家高人氣品牌、Linda Farrow與Gentle Monster。溥儀集團創辦人暨行政總裁邱子傑（Jeffery）昨（2）日對於信義區的零售氣氛表示樂觀，並透露未來將在其他城市設點，深入台灣市場。

邱子傑是香港英皇集團董事局主席楊受成的外甥，家業龐大，在2001年一手打造溥儀眼鏡，堪稱亞洲最早帶起「高端眼鏡店」概念的商號。引進眾多頂級品牌，包括德國頂級珠寶眼鏡Lotos、超級跑車日本設計師奧山清行同名品牌Ken Okuyama、好萊塢奢侈品牌Chrome Hearts、德國豪華汽車Maybach眼鏡等，亦與許多品牌合作、獨家推出，如MYKITA for PUYI、Eque M、For Art’s Sake等，提供各式各樣的光學和太陽眼鏡，人氣居高不下。不久前，一副要價台幣一千萬的Lotos鑲鑽眼鏡，就在溥儀賣出。

「溥儀」今年更入主台灣精品眼鏡代理商「Chang’s」，成了大股東，等於為溥儀零售組合增加兩個零售概念：「2020EYEhaus」頂級眼鏡精品，以及流行時尚精品眼鏡專賣店「LOOKA」。邱子傑的太太李茂琪是台灣人，他亦自稱「台灣女婿」，對台灣毫不陌生。對於未來發展，邱子傑談到，剛來台，先開好第一家店，中南部亦在布局計畫。

邱子傑還玩笑問：「高雄先開、還是台中先開好？」

Lotos 18K金復古圓形框眼鏡，264,000元。

溥儀集團創辦人暨行政總裁邱子傑。

Lotos玫瑰金眼鏡，雕刻鏡腳鑲有14顆白鑽，648,000元。

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