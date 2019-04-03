Delvaux編織奢華 細膩手工異國風

2019-04-03

〔記者王瀅娟／台北報導〕Delvaux春夏以吉普賽貴族的波西米亞情懷為主題，考究的手工細節與大量的編織展現低調奢華。

玉石綠、青瓷藍、暗夜藍與赤陶色等洋溢異國情調的色彩點出本季主題，加上白蘭地色、覆盆莓色與綢緞粉色，令春夏色彩更顯浪漫繽紛。經典的Brillant手提包在提把上，由工匠手工串上金屬圓環與寶石，使人聯想到吉普賽人手上層疊佩戴的手環。工匠以雕刻與穿孔的方式在皮革上展現流暢的佩斯利渦漩花紋，令人憶起遙遠國度的旅行記憶。

另一經典Tempete手提包本季以藤椅為靈感，先以皮革編織出3款藤椅墊圖騰，再拼接於包身皮革，才用以製作成手袋，耗時為原包款的3倍。科技拉菲草編織材質應用於Cool Box、D to D等手袋上，營造夏日慵懶氣息。編織主題另展現於Cool Box Mini的邊緣上，以對比鮮明的黑色與象牙白皮革編結突顯一體成形的設計特色。

Madame肩揹包換上鍊帶，以全新的Madame Chaine出現，鍊帶可調整長度，肩揹或斜揹皆宜；原本的信插式包釦改為磁釦，更方便開闔。全新Brillant L’XXL手袋採用觸感超柔軟的Dream牛皮製作，解放了經典包的結構感，誇張的尺寸突破性別侷限，男女皆可駕馭。包內配有2個可拆卸​的​內袋及數個實用​夾層，外部的​皮革吊牌內藏隨身鏡，是為使用者考量的貼心設計。

Delvaux春夏Brillant系列L’XXL大型黑色牛皮手提包，357,000元。

Delvaux春夏Tzigane編織Tempete中型肩揹包，價格店洽。

Delvaux春夏Brillant系列Jaipur金屬提把牛皮小型肩揹包，193,300元。

Delvaux春夏Madame Chaine系列改變包包開啟方式，使用更方便，牛奶糖色小型鍊帶牛皮肩揹包130,100元。

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