SOGO寵愛媽咪 妝品回饋多─忠孝復興首度各自加碼 買2送1正貨 手刀囤貨好時機

2019-04-03

〔記者凃盈如／台北報導〕連假即將來臨，具有指標性的SOGO百貨台北店「母親節化妝品暨購物慶」，即將於4月3日開跑，今年促銷回饋更多，除了首6日祭出化妝品滿5,000元送500元抵用券，香氛滿3,000元送300元抵用券之外，忠孝、復興兩館首度各再加送2,000購物金以及200元折價券，且4月3日至14日還有7大銀行的4%回饋，快樂購卡也推出扣點或者滿額兌換好禮活動。

素有「美妝天后宮」的SOGO忠孝館，有別以往買正貨送多個小容量商品，今年母親節促銷內容更升級，首度推出買2送1正貨，包括貴婦最愛的頂級保養品牌肌膚之鑰，首度推出「精質逆齡經典組」（17,500元），買精質乳霜30ml送激光鑽白身體精華正貨，或者身體防曬乳正貨，再加送5ml迷你版精質乳霜，是全台獨家。 另外，包括蘭蔻、資生堂東京櫃、PAUL & JOE、植村秀、KOSÉ等，共有16個品牌都推出買2送1正貨；另外，呼應網美商機，SOGO忠孝館獨賣的BOBBI BROWN Mini迷戀輕吻唇膏禮盒，原價3,000元、優惠價2,200元；至於復興館，人氣香氛JO MALONE新品「花園迷蹤」限量系列，可於檔期享滿3,000送300元抵用券優惠。業者表示，今年台北忠孝、復興、敦化三館的化妝品預購表現不錯，光是化妝品業績就將達到6.8億元，較去年成長5%，伴隨母親節檔期，4、5月期可拉抬上半年業績。

SOGO復興館獨家經典禮盒diptyque買經典淡香水禮盒，7.5ml×10（正貨），贈晚香玉超迷你香氛蠟燭35g，5,900元，限量20組。

SOGO忠孝館SHISEIDO東京櫃─經典美麗趁早組，價值6,019元，優惠價2,340元，限量100組，3.8折。

SOGO忠孝館獨賣BOBBI BROWN Mini迷戀輕吻唇膏禮盒，價值3,000元、優惠價2,200元，限量50組。

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