小羊皮摺疊包訂製巡迴 週五開跑

2019-04-02

〔記者王瀅娟／台北報導〕Longchamp Le Pliage Cuir小羊皮摺疊包訂製服務帶著2019新色再度登台，本週五（4月5日）起將於台北Sogo復興館店、桃園Sogo中壢店、台中新光三越中港店率先登場，陸續巡迴全台11間店。

Le Pliage Cuir小羊皮摺疊包採用Longchamp特別研發的小羊皮，輕薄柔軟可如經典尼龍包般摺疊，但打開時不會留下摺痕。訂製服務的美妙之處在於幾乎每一個小細節都可選，共有5款包可訂製，包括S、M、L號手袋、後背包與斜揹小包，提把、上蓋、包身、肩揹帶均可從12種顏色皮革中自由選擇配色，再從13種色彩鈕扣、8款襯裡挑出自己喜歡的組合。

燙印圖騰與英數字刻印是最具個人標記的選項，燙印圖騰包括復古跑車、扶桑花、火星人、火箭、喵星人、旺來鳳梨、幸運草、愛神之箭、燕子、網球、愛心、流星等12款；袋蓋上可燙印或壓印個人姓名或喜愛單字，有正楷與草體兩種大寫字體可選，含標點最多9個字。

Le Pliage Cuir小羊皮摺疊包訂製服務以往多選一項就會多加一個價錢，不過今年是固定價格，每款訂製包價格僅比常賣款多2,400至5,800元，訂製需時6至8週，是母親節禮物的好選擇之一。

Longchamp Le Pliage小羊皮摺疊包訂製服務S號手袋，約23,700元。（圖片提供：Longchamp）

Longchamp Le Pliage小羊皮摺疊包訂製服務，L號手袋約29,500元。（圖片提供：Longchamp）

Longchamp Le Pliage小羊皮摺疊包訂製服務，後背包價格約22,300元。（圖片提供：Longchamp）

Longchamp Le Pliage Cuir訂製服務全台巡迴表

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