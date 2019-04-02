初夏潑水節 米其林限定泰美味

2019-04-02

〔記者凃盈如／台北報導〕泰國潑水節將於初夏進行，台北市飯店相繼推出泰國主題料理，讓人不用出國，也能感受到酸辣清爽的泰菜口味。台北君悅酒店自3月28日至4月14日止，於館內人氣自助餐凱菲屋推出「魅惑暹羅味」泰式主題饗宴，邀請名列2019泰國米其林指南餐盤推薦，曼谷君悅酒店館內的Erawan Tea Room主廚Achara To-ussami（Aut）帶來招牌料理。

本次推出菜色，包含「泰式風味烤雞」，表皮略帶焦香，雞肉潤嫩順口 ，口感Q彈並在咀嚼時散發香茅和魚露特有的滋味，讓人印象深刻，可加點酸辣醬食用提味，另有泰國南方菜系經典的「美國牛腱瑪莎曼咖哩」，運用花生、丁香、肉桂、八角、月桂葉之外，再加上椰奶、魚露與棕櫚糖相互調和，風味溫和、香氣濃郁，這道菜在泰國米其林指南裡，列入Erawan Tea Room必吃。另外還有泰式鮮蝦豆芽炒麵（phad Thai）、雞肉椰奶綠咖哩、火腿鳳梨炒飯、青芒果沙拉、泰式酸辣香茅鮮蝦湯（東央共，tom yum goong）等讓人食指大動的經典泰國味。

至於台北喜來登SUKHOTHAI泰式餐廳，則將於4月4日至5月12日期間推出「漾彩盛泰」潑水節限定料理，擅以細膩宮廷手藝詮釋家鄉風味的傳奇泰廚許雪莉（Ms. Rapeeporn Sillapakit），重現隱身各區域的代表料理，匯集泰北著名發酵冷菜「涼拌泰式酸肉」、東北依善（Isan）重味燒烤「炒米豬肋排搭炸糯米」、泰中曼谷宮廷御膳「涼拌酸辣牛肉」、臨海泰南的海鮮熱炒「蝦醬皇帝豆炒大蝦」、道地街邊必吃的「碳烤蕉葉沙嗲」、「紅咖哩椰漿麵」，與傳遞祝福的甜點「金沙芋頭湯圓花」、「三色甜糯米」、「皇品金絲燕窩盅」，還可點選 「香檸魚湯」、「鳳梨娜娜」等調飲搭餐，讓人感受恣意慵懶的南洋風情。

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