歐系掀背車 就要扭力樑才有fu － Ford Focus ST-Line

2019-04-01

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

相對於上文的Mercedes-Benz A200，「扭力樑之亂」無非是針對Ford剛剛大改款的第4代Focus而來，本文不妄論兩種設計的優劣，僅務實地強調，以本文Focus ST-Line所標配的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，乃至等級遠遠超越上文Mercedes-Benz A200的米其林Pilot Sport 4高性能235／40R18輪胎，能以90萬有找的價格坐擁，其實沒啥好苛求了。假以時日，底盤零件開始損耗更換時，車主自然能體認到扭力樑粗勇耐用的優點。

若就外觀而論，此番試駕的Focus ST-Line其實外觀空力套件真的跟正牌Focus ST性能鋼砲相去不遠，除了車頭水箱護罩的蜂巢網格，以及前保桿下進氣柵的式樣外，再來就是後保桿下的分流器與排氣尾管，所幸這些都是可以跟前後保桿主體分離拆下的配件，要訂零件來更換的成本不會太高，只要更換成雙邊出的後段排氣管，就能有個正ST的外型。會比較花錢的是LED頭燈和升級19吋胎圈組，不過原車標配的也是LED頭燈，兩者差LED日行燈的光型和頭燈內LED發光體型式，且ST-Line的18吋雙色切削鋁圈不會比正ST的19吋鋁圈難看，輪胎都是米其林Pilot Sport 4，保留原車的款式其實也不錯看。

全新換上的1.5升直3 EcoBoost® 雙噴油系統Turbo引擎，擁有182匹最大馬力與24.5公斤米扭力峰值，怠速運轉的寧靜度和油門一敗的順暢性都沒啥可挑剔，搭配齒比綿密順暢的SelectShift™ 8速手自排變速箱，驅策起來十分暢快，原廠0～100公里／時加速數據為8.4秒，極速可達220公里／時，以非性能鋼砲等級的掀背車來說也夠快了。國內組裝的Focus懸載系統採前麥佛遜支柱／後扭力樑設計，ST-Line的運動化設定圈簧又降低10mm車高，搭配米其林Pilot Sport 4的235／40R18寬胎，操控起來極為明快矯健，駕馭樂趣勝過標榜後懸載設計更先進的日系同級掀背車。

坐進Focus ST-Line車內，其3輻式平底真皮多功能方向盤和運動跑車座椅在炫紅縫線、運動碳纖維紋路內飾板和闇黑頂篷烘托下，將歐系鋼砲的熱血跑格完美呈現。福特六和開出的89.8萬車價，幾乎是上文Mercedes-Benz A200起跳價對折，對掀背車買家展現了極大誠意。

Ford全新第4代Focus 5門掀背車的外觀相當動感有型，ST-Line車型藉由專屬外觀空力套件和運動化底盤調校，搭配18吋雙色切削鋁圈及循跡抓地表現絕佳的235／40R18米其林Pilot Sport 4性能街胎，更賦予其媲美性能鋼砲的駕馭樂趣。

其實ST-Line專屬空力套件跟真正的Focus ST性能鋼砲車上的大致相同，有心想將本車改成Focus ST外觀的消費者，只需單獨購入ST後保桿下搭配雙邊出排氣尾管的分流器，將本車ST-Line單邊出的後下分流器換下（可從後保桿拆卸分離），再更換成左右雙出的後段排氣管，即可獲得不錯的視覺效果。剩下就看你要不要把18吋胎圈升級至正ST的19吋胎圈了。

全新的1.5升直3 EcoBoost® 雙噴油系統Turbo引擎怠速運轉相當平順，並透過VDE汽缸間歇技術來降低油耗，能源局公布的平均油耗每公升可跑16.7公里，符合該排氣級距最佳的1級標準。

儀表控台略呈駕駛人導向，透過8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕將車內控鍵數量減少50%，ST-Line車型標配3輻式平底真皮多功能方向盤，在炫紅縫線、運動碳纖維紋路內飾板、運動跑車座椅和闇黑頂篷陪襯下，讓座艙流露出歐系鋼砲的肅殺跑格。

本車的SelectShift™8速手自排變速箱透過E-Shifter電子式旋鈕排檔系統來操作，並具有Return to Park智慧型入檔功能，遇上駕駛打開車門這類特殊狀況時，會自動將檔位跳回P檔，可避免意外發生。

本車後行李廂容量為341公升，若硬要雞蛋裡挑骨頭的話，就是6／4分離後座椅背前傾打平後沒有跟行李廂底板切齊，平整度上打了點折扣，多少影響到置放長型物件的空間效益。

Ford Focus ST-Line小檔案

Focus ST-Line操控起來直接明快，加速表現凌厲流暢，後扭力樑懸載完全沒有讓行路舒適感降低，將歐系掀背車駕馭樂趣發揮得淋漓盡致。

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