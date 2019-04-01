歐系掀背車 就要扭力樑才有fu － Mercedes-Benz A200

2019-04-01

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

以MFA2底盤平台所打造的Mercedes-Benz現行A-Class掀背車，在國內所引進較低階的A180和A200車上，後懸載採用的也是扭力樑設計，跟A250的多連桿後懸載有所不同，不過並沒有像Ford Focus一樣引發「扭力樑之亂」。畢竟台灣賓士同時提供給消費者兩種選擇，且很明確的以價格做出區隔，儼然就是「一分錢、一分貨」的現實。

本文所試駕的A200，跟A180一樣搭載原廠代號M282的1.4升直4缸內直噴Turbo引擎，但調校成最大馬力163匹、最大扭力25.5公斤米的高輸出版本，搭配7G-DCT300 7速雙離合器自手排變速箱（顧名思義可承受的扭力上限為300牛頓米），擁有8.0秒（0～100公里／時）的加速實力，極速則可達225公里／時，雙雙凌駕下文引擎排氣量與馬力更大的Ford Focus ST-Line，展現出3芒星車廠在動力性能上的優勢。

相較於記者先前試駕過的A250，A200駕馭起來穩健依舊，只有蹬到大窟窿時的彈跳感比較鮮明一點，整體來說行路表現一樣卓越；就記者本人長年駕駛扭力樑後軸設計掀背車的偏好上，A200瀕臨極限時後軸俐落的慣性滑移反而有種說不出的爽快，要比多連桿後懸載那種過於黏滯安定的反應有趣許多。儘管排氣量僅1,332cc，卻能發揮比2.5升自然進氣引擎更澎湃紮實的動力，透過7G-DCT變速系統銜接流暢的換檔，無論是在高速公路上逢車超車，或在擁塞的市區道路跟車前進，都一樣輕鬆愜意。

坐進車艙，最吸睛的莫過於由雙寬螢幕構成的儀表中控介面，這輛A200特仕版還將中控螢幕升級為10.25吋（標配為7吋），並配有進階MBUX（包括智能聲控功能）及觸控手寫板，提供駕駛人非常直覺化的操作體驗。內裝則採米、黑雙色搭配，結合Progressive套件的ARTICO跑車型座椅與類碳纖維紋飾板，讓充滿科技感的座艙更顯明亮時尚。

台灣賓士將搭配Progressive套件的A200開出176萬起的建議售價，若嫌棄扭力樑後懸載不夠舒適細膩，1.4升Turbo引擎動力不夠強悍，上一級還有多連桿後懸載、2.0升Turbo動力的A250運動版可供選擇，資本主義社會就是口袋的深度決定享受的程度。

陳奕全

以MFA2底盤平台所打造的全新A-Class，擁有傲視同級掀背車的2,729mm軸距，A200的Progressive套件後保桿下採雙邊出鍍鉻尾飾管，這輛試駕車另選配了18吋5輻雙肋式鋁圈，要比原本標配的17吋10輻式鋁圈看起來更有氣勢。

這輛標配原廠舒適型懸載的A200操控起來極為穩健，儘管後懸載採扭力樑設計，且試駕車升級225／45R18寬胎，但行路舒適性不減；線性有力的加速反應驅策起來暢快無比，原廠數據顯示本車0～100公里／時加速僅需8.0秒，甚至比下文最大馬力182匹的Ford Focus還快上0.4秒。

這具原廠代號M282的全新1.4升直4缸內直噴Turbo引擎，在A200上的最大馬力為163匹，扭力峰值則有25.5公斤米，能源局的平均油耗為16.8公里／公升，達到小客車1,200～1,800cc級距最佳的1級能源效率。

中船座上搭配MBUX多媒體系統的觸控手寫板面積很大，且靈敏度、辨識性均非常出眾，使用起來格外得心應手。

行李廂標準容量即有370公升，40／20／40分離傾倒後座椅背完全打平可形成相當平整的置物空間，最大載物容量一口氣擴增至1,210公升。

Mercedes-Benz A200小檔案

這輛A200特仕版標配的進階MBUX結合7吋高解析度數位儀表和10.25吋觸控螢幕，具備智能聲控功能；內裝採米、黑雙色搭配，結合Progressive套件的ARTICO跑車型座椅與類碳纖維紋飾板，讓前衛時尚的座艙顯得明亮而有溫度。

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