LV夏日 翻玩經典Monogram

2019-03-30

〔記者王瀅娟／台北報導〕Louis Vuitton（簡稱LV）夏日系列正式上市，翻玩經典Monogram圖騰，將它誇張放大或縮小，輔以鮮豔對比的色彩，洋溢普普風情。

LV夏日系列包括經典的Speedy、Keepall與Neverfull等包款，以及時髦的Bumbag腰包與適合海灘用的Beach肩揹包，還有小皮件，誇張放大的Monogram圖騰本身就是對比色，而包包的每一個拼接面的顏色也都相互對比，採用的顏色不乏紅色、粉紅色、粉紫色與螢光綠等大膽搶眼的顏色，多重對比營造出夏日繽紛活潑的氛圍，光是揹上身已然感覺身處度假勝地。

值得一提的是，以1968年Sac Plat手提包為靈感重新創作的Onthego托特包於夏日系列首度亮相，稍微調整包身比例，並搭配長肩揹帶，與現代人生活習慣更為合拍。

圖片提供：Louis Vuitton

LV夏日系列Beach肩揹包，29,900元。

LV夏日系列Onthego托特包，79,000元。

LV夏日系列Bumbag腰包，66,500元。

LV夏日系列Zoe短夾，17,300元。

LV夏日系列Onthego 托特包，79,000元。

LV夏日系列Neverfull托特包，58,500元。

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