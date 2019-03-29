《花季禮讚》寢織混搭

2019-03-29

記者凃盈如／台北報導

臥室是最放鬆的空間，所以無論是空間或床寢，應該挑選最符合自己喜好的風格和樣式，尤其定期在換季時節挑選新床寢，輕易讓臥室空間氛圍煥然一新。

Crate and Barrel建議，換季可為素色床寢注入色彩，以穩定的色系舒緩心情，以色彩添加活力。首先，可選擇一套經典不敗的白色系床寢當作基本款，進一步以跳色寢織混搭，展現屬於自己的風格臥室；進階一些，則可嘗試以不同材質的織品為混搭重點，藉由不同的質地或圖樣，提升觸覺的舒適度與享受程度。Crate and Barrel也指出，由於台灣氣候通年差異不大，故可選擇棉質床單，配合季節氣候的變化，適時增添不同質地的被毯即可。

進入春季，高檔家飾暨寢織品牌寬庭，也於此時推出法國原裝進口Yves Delorme床寢，以品牌熱銷、仙氣十足的印花為主力，展現清新而繽紛的花語，更以擁有絕佳舒適度的埃及棉，為臥室妝點百花綻放的生命力。

圖片提供／Crate & Barrel、寬庭

寬庭Yves Delorme茉莉花開埃及棉寢飾雙人四件組，延續湖水綠的清新感，及黃色調的回歸，Yves Delorme設計師將隨風搖曳的嫩黃茉莉花揮灑成浪漫水彩畫，號召春天的來臨。

Crate & Barrel Washed有機棉床寢系列，輕柔的白色有機棉床寢，經過全球有機織品標準GOTS有機認證，足具親膚性。布料經石洗處理，觸感格外柔軟舒適；純白布料上獨有的紋理與精巧的抓鬚設計，十分細膩別致。

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