《花季禮讚》春臨庭園

2019-03-29

記者凃盈如／台北報導

織品向來是最易改變空間氛圍的利器，舉凡窗簾、沙發上的抱枕，或者是寢織，都能為居家空間改變季節感。選一個角落，花心思好好佈局，讓每一天的居家生活充滿期待。

英國家飾布品牌Designers Guild，2019春夏織品靈感來自16世紀的威尼斯之美，以及維洛納城市的壁畫，全系列以當代語彙詮釋花卉、質地、光線和紋樣，呈現出中性而自然的色調。在作品當中，常可見薄荷、開心果、香草、玫瑰和橄欖等柔和的色彩，美好呈現當代與古典主義的交會。

此外，Designers Guild也針對戶外生活，推出時尚、實用的Palme Botanique戶外織品系列，該系列裡頭可見許多品牌代表性的紋樣設計，讓室外空間充滿活力，適合為春日的陽台、花園，甚至泳池畔，創造漂亮的光景。

圖片提供／Designers Guild

Designers Guild MARIETTA布料，呈現春日美麗的繁盛花朵。設計靈感來自義大利的古花園，柔和的色調中充滿了細節，這種面料非常適合作為窗簾、百葉窗、靠墊、床罩和室內裝潢。

Designers Guild BRAHMI織品，將大型金蓮葉等現代植物風格，以數位印刷技法印製於具彈性的防水、防汙帆布上。

Designers Guild戶外織品，將藍色調的不同色彩，流暢地結合在一起，創造出獨特的幾何圖案，無論作為庭院的裝飾布幔，或者桌布，都為戶外空間增色。此外，也有布料紋樣，將精緻的植物樹枝姿態，戲劇性的展開於朗朗晴空下。

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