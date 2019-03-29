2019-03-29

圖文／陳靜寬（寬庭董事長）

這些年認識好多過著「地球村民」生活型態的好友，他們或許在各地置產、逐季而住，或隨著工作移轉、四海為家，其中我的奧地利好友Guenther Forster就是一位典型的世界人「地球村民」。

Guenther出身歐洲顯貴世家，加上近三分之二的人生經歷在亞洲，東西文化底蘊深厚，生活品味卓然。他的家充滿了他的古董收藏，尤其偏好充滿歷史文化的東方古物，與現代空間和諧融合；而他主辦的Party，更是精彩，精緻美食及講究年份的香檳、美酒，而家傳的骨董餐具、珍藏的老唱片、或是私藏的古巴訂製雪茄，更是營造氣氛與質感的罕見亮點。

去年Guenther欣逢六十壽辰，他與家人精心策劃西西里之旅，德文、英語夾雜溝通的一干好友，應邀專程從各地赴會同慶。

「生命就像是上天親贈、獨一無二的禮物。在生日這天，以感恩的心做點特別的事情，不就像獻給生命一份回禮？」Guenther告訴我，整個準備的過程最是讓他樂在其中，這也讓他相信，為自己在乎的人付出，是最快樂的。他熱愛生命、珍視朋友，因而將生日視為感恩回饋的機緣，恣意在這天創造驚喜、寵愛好友。

名廚領路，Siracusa古城漁村的味蕾探險

西西里東南方的錫拉庫薩省（Siracusa）古城雲集，希臘神殿遺跡比鄰沿岸迤邐的白沙海灘，景象如幻，這趟旅行的主場景就設在這裡。Guenther包下了一整家海濱度假旅店，開門便是一望無際的海洋及月牙彎的私人沙灘，正因為Guenther希望讓他所有的朋友可以完全不受打擾地享受彼此的愛與美好。

Guenther策劃了一整天的歡慶行程，美食自然是靈魂所在。這回，他邀請了北義名廚Balin同遊，從買辦食材到現場料理，精確掌控味蕾的滿足。在地中海及愛奧尼亞海峽簇擁的東南海岸，海鮮是美食首選，Balin安排的第一站，即是風土特色鮮活的小漁村市場，由現撈漁穫料理的午餐滋鮮彈牙，我還嘗試了沙丁魚的生猛美味！

享用海鮮之後，我們移往另一個傳統市場，繼續第二攤美食探險。正想著甜點是西西里美食一絕，就有人捧出了名叫Cassata的傳統西西里蛋糕，它的圓形主體是含有果汁或酒的海綿蛋糕，內餡混合Ricotta起司及蜜餞，外表覆上一層杏仁糖衣，以色彩繽紛的糖漬果子或蜜餞裝飾表面，看起來相當喜慶。有了蛋糕，大夥兒樂得就在市場裡唱起生日快樂歌，英文和德語此起彼落，好不熱鬧！

源於世界文化遺產．Noto古城的百年甜點

如果說，市場的Cassata屬於古典版本，下一站──傳說世上最好吃的甜品店，有創新版的Cassata等著我們。於是，大夥兒登上快艇、朝著目標奔馳而去。

然而，甜點還沒嘗到，我們先走進了十八世紀。這就是諾托（Noto）古城，Guenther想和好友們分享的另一份世界文化遺產！而創立於1892年國際聞名的甜品店Caffe Sicilia就藏身於此。

在吧台的玻璃櫃裡，五顏六色的Frutta martorana最為醒目，乍看像極新鮮水果，其實是杏仁糖雕，一種西西里特有的美食工藝產品。

這裡的冰品很出名，無論義式冰淇淋Gelato、或是西西里特產的Granita冰沙，都有多樣的創新口味，而且吃法繁多。以Gelato來說，除了單純品嘗，也有壓模成型、填了蜜餞餡的Spumone冰淇淋；另外還有作為糕點的夾餡，譬如法式布里歐麵包（Brioche）、西西里奶油甜餡煎餅卷（Cannoli），都有乳酪和Gelato作為夾餡的吃法。

聽著這些吃法覺得很有趣，但我更好奇的，是將冰沙結合其他料理，讓它成為一種多用途的料理元素。為此，我點了生蠔佐杏仁乳冰沙，新鮮的海味混和濃郁的堅果香，果然滋味奇妙！

Funky之夜 ，重溫往日情懷

像是乘坐了時光梭，傍晚我們從古城重返現代；入夜時，Guenther又帶領我們回到他的青春年代1970。

現場晚宴的佳餚也是Balin一手包辦，是他擅長的義大利北方皮埃蒙特料理（Piemonte cuisine），所有打扮70、80年代Funky風格的世界朋友們，甚至包括了有三代的朋友家人，儘情聊天、享用美食。

家，地球村民的定義

或許因為旅行是Guenther的生活常態，家對他而言，並不是特定的一個具象，而是任何跟朋友、家人有親密關連的所在，他說：「家不限於任何一個地方或城市，家是家人朋友所在之處、以及可以讓我感到很融入的所處地方。」

Guenther定居亞洲已超過35年的時間，目前他在台北、新加坡、泰國皆有住所，這些住所都是Guenther自己一手打造，他很自傲的說：「我可沒有委託任何設計師來幫我規劃，全都是由我自己親手設計佈置。」浸淫在亞洲豐富的歷史文化，Guenther從印度、中國、泰國收藏了許多古董，再以他絕佳的美感眼光呈現出現代與東方古典的和諧融合。他位於泰國的住所是個濱海的房子，因此在接近戶外的空間，規劃了用餐的大桌及SPA區，Guenther希望朋友們可以在這裡儘情欣賞美麗的海景；而在室內空間，則以中式家具，搭配來自巴基斯坦的牛車車架做為起居室桌子使用，而大片不同色彩的摩洛哥手工地毯，舖在來自北京古城的深黑石板地上，與絕妙的深灰與橘色空間色彩，呈現感性與理性並陳的溫暖。

而台北與新加坡的家，也同樣可以看到Guenther將友誼視為生命瑰禮的細膩安排。留下最大的空間給最美的風景，獻給與朋友、親人共享的時光，而每個房子一定也會精心佈置留給朋友的客房。Guenther熱愛生命、欣賞並尊重不同的異國文化，他說每在這些空間裡，總會讓他想起許多美好的回憶。

「生命本身就是份禮物，打開後成為旅程；友誼，則是這段旅程中，我們所擁有最美麗的禮物之一。」找出10年前Guenther寫給我的信函再讀一次，愈發體會這段話動人之處。他經由慶生旅程表達對珍貴友誼的衷心禮讚，我深深感受到了。與Guenther超過15年的友誼，如一道暖流緩緩淌過我的心底。

※未成年請勿飲酒

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