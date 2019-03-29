2019-03-29

記者林欣若／台北報導

千萬等級的珠寶豪錶，紛紛將代言人年齡下探，同時設計也180度大轉彎，用鮮艷與討喜的色彩，擁抱千禧世代。

青春正好 奢華有請

頂級珠寶市場已臻成熟，客層也達到飽和狀態，兩年前寶格麗（Bulgari）開始思考客層應向下扎根，富二代、富三代都是目標，此時，以拍攝《ELLE》日文版封面正式出道的木村光希橫空出世，寶格麗一眼相中、積極聯繫，16歲的她成為寶格麗有史以來最年輕的代言人。

寶格麗過去代言人的條件：具有成熟魅力、擁有一定事業成就，木村光希沒有一樣符合，但是她外型亮眼、嫻熟外語、自信從容、應對得體，最重要的是身為日劇天王木村拓哉的女兒這強大的光環，讓品牌認定她就是年輕寶格麗女孩最理想的樣貌。自2018年8月正式成為代言人以來，木村光希在Instagram曬出的照片，不少是佩戴寶格麗的行頭，她的Instagram粉絲有1,500萬人，由此可見，寶格麗瞬間獲得了多少網路聲量！

年輕世代的珠寶觀點：不是收藏品，是華麗的日常。

除了年輕的木村光希，寶格麗更積極的策略是產品設計年輕化。

過去頂級客購買珠寶，偏好有一顆至少10克拉主石的作品，主石璀璨華美，但多半成為存放於保險箱的收藏品，無法融入日常生活穿搭，寶格麗去年推出「FESTA」系列，將珠寶化成冰淇淋、杯子蛋糕，少了華麗主石，但色彩繽紛、造型討喜，試水溫的FESTA反應不俗，這也讓寶格麗對於今年的頂級珠寶系列Wild Pop有更大的信心。

以80年代普普藝術為靈感的Wild Pop系列，色彩大膽、造型活潑，麥克風、唱盤、花朵、貓咪這些生活化的圖案，讓珠寶更平易近人，珠寶走出保險箱、融入穿搭，成為華麗的日常，寶格麗認為，這樣的珠寶角色，更貼近年輕世代消費者的穿搭需求。

木村光希加上普普藝術的策略奏效嗎？在寶格麗頂級珠寶展現場，光希穿戴的珠寶成為詢問度最高的品項，就連不在展場上、她抵台當天背的Serpenti Forever桃紅色背包都有高詢問度，由此可見。

豪錶 從富豪到高顏值運動靚妹

同樣向富二代、富三代扎根的，還有被封為「富豪標配」的鐘錶品牌Richard Mille。三月中，Richard Mille宣布奈莉‧科達（Nelly Korda）加入品牌好友這個大家庭，年僅20歲的她，剛在阿得萊德（Adelaide）舉辦的澳洲公開賽（Australian Open）獲得佳績，回頭看Richard Mille品牌好友大家庭，成員還包括田徑好手納菲．薩圖（Nafi Thiam）、尤莉雅．列芙琴科（Yuliya Levchenko）、女子滑雪好手艾絲特爾．萊德茨卡（Ester Ledecká），這些成員除了在各自專業領域表現亮眼，還有一些共同點：年輕（全都不超過25歲）、高顏值、在Instagram擁有高人氣，雖然處在傳統的鐘錶產業，但Richard Mille腦筋動得快，勇敢擁抱年輕世代。

今年年初在日內瓦高級鐘錶展（SIHH）展出的Bonbon系列，也看得出Richard Mille的勇敢。10款以水果、糖果、甜點為靈感的Bonbon系列錶款，以繽紛色彩、甜美外型顛覆過往形象，糖衣之下仍是Richard Mille引以為傲的超強機芯，炫目的外型加上限量誘因，完全衝著年輕富豪的味口。

圖片提供／Bulgari、Richard Mille

奈莉‧科達個人IG展現十足年輕女孩的俏皮活力。(圖截自Nelly Korda IG)

木村光希IG的相片，寶格麗入鏡機率高。（翻攝自木村光希Instagram）

討論熱點：父親皮特‧柯達（Petr Korda）和母親芮吉娜‧瑞琪托娃（Regina Rajchrtová）都是網球巨星，奈莉是標準名門之後。15歲便在美國女子公開賽亮相，兩年後又加入美國隊征戰青年索爾海姆杯（Junior Solheim Cup），2018在裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽拿下個人第一座LPGA冠軍。

討論熱點：父親木村拓哉、母親工藤靜香，從小被保護得很好，從未在媒體曝光，維持高度神祕感。15歲首登雜誌封面，臉蛋像父親、身材像母親，堪稱完美基因，亮眼外型加上星二代光環，一夕爆紅。

年僅16歲的木村光希，頂著星二代光環加上亮麗外型，成為寶格麗最年輕代言人。（翻攝自木村光希Instagram）

奈莉‧科達個人IG展現十足年輕女孩的俏皮活力。(圖截自Nelly Korda IG)

討論熱點：祖父是曲棍球世界盃冠軍、母親是花式滑冰運動員、父親是作曲家、弟弟是漫畫家，傳承家族優良的運動細胞。2018年平昌冬奧先後獲得高山滑雪女子超大曲道項目和單板滑雪女子平行大曲道兩個項目的金牌，成為史上第一位在單板和雙板滑雪項目上都奪得金牌的運動員，也是史上第一位在同一屆冬奧會上奪得兩個不同項目金牌的女子運動員。

艾絲特爾．萊德茨卡在2018年平昌冬奧比賽的英姿。(圖截自Ester Ledecká IG)

討論熱點：比利時田徑女神，2016年里約奧運女子七項全能金牌得主。經常在Instagram上Po出訓練照片，穿上緊身運動褲、運動內衣的她展現傲人身材和健康生活態度，因而獲得大票粉絲關注。

納菲．薩圖個人IG有不少熱愛健身的相片。(圖截自Nafi Thiam IG)

討論熱點：被譽為烏克蘭跳高天才，女子跳高目前排名世界第二、榮獲2017年烏克蘭最佳女運動員。

尤莉雅．列芙琴科個人IG青春的一面。(圖截自Yuliya Levchenko IG)

尤莉雅．列芙琴科個人IG也有不少跳高比賽的畫面。(圖截自Yuliya Levchenko IG)

Bulgari Wild Pop Andy Warhol系列Sam the Cat頂級藍玉髓與鑽石耳環，鑲嵌藍玉髓、2顆圓形明亮切割鑽石、4顆圓形明亮切割藍寶石、2顆馬眼形明亮式切割鑽石。

Richard Mille Bonbon系列，甜美外型成為今年SIHH焦點。

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