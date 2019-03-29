4,800萬畫素手機登台 最低免6千元

2019-03-29

〔記者吳佩樺／台北報導〕再度挑戰高性價比！新旗艦小米9搭載高達4,800萬畫素的後3鏡頭，4月2日在台開賣，單機售價13,999元。

小米9堪稱市面最便宜的高通S855旗艦手機，此次主相機規格讓不少「米粉」覺得有「誠意」，後3鏡頭涵蓋4,800萬畫素標準、1,200萬畫素2倍光學變焦、1,600萬畫素117∘超廣角鏡頭。不只主打手持超級夜景模式，更有特殊的月亮模式，不過月亮模式要等待後續線上更新。

快速充電亦是小米9的另一大特色，支援27W有線充電，充電速度比上代快37%，並擁有業界最高的20W無線充電功能。

4月2日同步開賣的還有Redmi 7、Note 7，原附屬小米的紅米系列，今年1月開始脫離以「Redmi」獨立品牌經營，其中Redmi Note 7擁有4,800萬畫素、500萬畫素後雙鏡頭，單機售價5,999元起，成為市場最平價的4,800萬畫素手機，並提供18個月保固。

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