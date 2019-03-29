Loewe小飛象 台灣限店獨賣

2019-03-29

〔記者王瀅娟／台北報導〕翻拍成真人版的電影「小飛象」熱烈上映，掀起一股小飛象熱，Loewe春夏小飛象特別系列也選於今（29）日正式上市，全球僅有10間專門店有售，台灣獨家限定於微風南山店販售。

小飛象特別系列包括男女裝與配件，秉持品牌對精湛工藝的追求，上衣、長褲、圍巾上刺繡小飛象圖騰。招牌的Goya後背包與T-Pouch手拿包上的小飛象圖騰，看似燙印，實際上是採用皮革鑲嵌工藝，由工匠在小牛皮上挖出小飛象圖騰，再將依照圖案精準切割的皮革一片片鑲入，拼貼成彩色的小飛象圖騰，完全不見縫隙，表面平整如畫，完全展現Loewe精湛的皮革工藝。

微風南山專門店為小飛象系列設置了專區陳列，每件小飛象特別系列單品的價格標上也會有與迪士尼合作的圖案標誌。

圖片提供：Loewe

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