記者吳佩樺／台北報導
2019夏季空調大戰開打，各家主打新機陸續現身，今年依舊以「多機合一」最夯，一機結合空氣清淨、抑菌、除濕功能，但全面進化升級，卻更節能。
因應空氣汙染議題，近幾年空調大廠皆強調空氣清淨功能，今年特別的是，淨化空氣這件事不只放在對抗PM2.5身上，同步強化訴求吹出來的風要「hen乾淨」，考量台灣氣候濕熱，因此在抑菌、除濕能力也做了很大的提升。此外，不少業者針對台灣濕熱特性專門開發，首創新功能不少，更符合在地需求。
今年是暖冬，空調買氣自本月起已經明顯湧現，尤其中南部的銷售已比去年同期成長。各家大廠為了衝刺業績，除了政府節能補助，原廠亦加碼優惠，包括現金折抵2千至5千元不等、送贈品，或是延長保固。建議有意願換新機的民眾趁早入手，不然一旦進入6、7月旺季，可是要排隊等安裝。
【各家主打高階新機搶先看】
Panasonic PX系列 空氣淨化看得見
隨著空氣汙染議題備受關注，Panasonic近幾年新功能積極對抗PM2.5，今年更是全面升級，包括主打nanoe X技術可主動分解PM2.5，nanoe G則能主動吸附PM2.5，透過氣流循環將PM2.5帶回機體濾網去除，號稱「雙重淨化」。
此外，為了讓淨化效果「真正」看得見，並非只是空虛白話，Panasonic PX系列特別加入PM2.5智慧偵測燈號以及數字雙顯示功能，清楚呈現空氣品質狀況，例如綠燈代表安全。
富士通nocria Z系列 自動清洗濾網
富士通今年主打「裡外都乾淨」，最新引進nocria Z系列的二大特色是「自動清洗濾網」以及「熱交換器加熱除菌」功能。
富士通nocria Z系列內建清潔刷頭，可自行設定清潔濾網時間，內置裝取簡易的可清洗集塵盒，濾網髒汙會被收集到集塵盒中。此外，台灣氣候濕熱容易滋生細菌，品牌開發熱交換器加熱除菌技術，利用熱交換器上滯留的水分，將其加熱來達到除菌效果。
聲寶PC系列 智慧節能
夏季電費高，用電更要節約！聲寶PC系列訴求「智慧節能」，搭配智慧模組，利用手機App，不只能遠端操控，更重要的是智慧管理用電量，每月用電度數都能清楚掌握。採用PICO PURE水離子技術，主要功效為打擊PM2.5。
值得一提的是，愈來愈多大廠推出R32環保冷媒空調，聲寶今年亦打造首款SF系列。
三菱電機靜音大師GR系列 防汙塗層
為什麼空調用久會愈來愈不冷？「機器內部長期附著灰塵髒汙」是主因！一般人都曉得要定期清潔濾網，但熱交換器、風扇、風道面板自行清洗不易，大多必須仰賴專業人士。
為了解決這個問題，三菱電機靜音大師GR系列，特別加上DBC奈米複合塗層，號稱能有效阻擋汙垢、纖維粉塵、油霧、香菸煙霧等髒汙，維持機器內部乾淨、延長壽命。
三菱重工ZST系列 都會小宅首選
因應高房價，現代都會區小宅當道，三菱重工ZST系列特別推出適用小坪數的2.0kW機型，室內室外機體積均變得更小巧，以室內機來說，長度僅87公分、高度29公分、厚度23公分，讓小宅在居家裝潢上能更有彈性的運用空間。加上抗過敏原濾網以及光觸媒除臭水洗式濾網，幫助抑菌、消除異味。
三菱重工亦開發許多人性化功能，例如智慧體感節能、自動關機、溫度預約等，視不同機種配置。
東元精品系列 真牛皮上身
看膩傳統單調的空調外型設計嗎？今年東元給你「不一樣的」！
東元持續在空調外觀上突破傳統，Select精品系列首度運用Nappa真牛皮包覆，「穿上皮衣」變得「華麗」極了！另有包膜消光款、噴漆款，這2種都是汽車產業常見技術，大膽挑戰一般人對於空調的設計想像。東元亦提出自選概念，訴求「個人化」，想要什麼功能就買什麼，例如清淨模組，讓空調變成空氣清淨機。
大金橫綱系列 恆溫控濕
大金去年針對台灣潮濕氣候首度開發「Hybrid Cooling」溫濕雙控技術，搭載於橫綱系列，今年同樣是主推機種。
一般說來，傳統變頻空調一旦室溫達到設定溫度，就會轉為部分負載模式，意指降低運轉效能，同時會影響除濕功效；若是透過調降溫度來增進除濕，溫度低1度，耗電增加6%，浪費電又過冷。大金橫綱系列的Hybrid Cooling功能，搭配濕度感應器，最大優點是降低濕度卻不會過冷，保持舒適溫度；除濕能力亦比一般機種高75%，且省電。
【節能補助簡化流程上路】
為推升民眾汰換家中老舊家電意願，政府今年針對空調、冰箱祭出舊換新補助，凡符合能源效率1、2級規範，每台最高補助3千元，不過原先因為部分縣市申請手續太過繁瑣，帶動買氣有限，政府日前已指示推動簡化流程，例如不用附汰換照片。但提醒的是，此波節能補助以各縣市規定為主，包含補助上限、截止日期等皆不大相同，想要獲得補助的民眾，除了手腳要快，也必須遵循各縣市公告。
圖片提供／大金、Panasonic、富士通、三菱電機、三菱重工、聲寶、東元
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Panasonic進化對抗PM2.5，強調主動吸附分解。
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大金今年全面升級保固，包括全機保固延長至5年。
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Panasonic PX系列
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三菱電機靜音大師GR系列
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富士通nocria Z系列
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聲寶PC系列
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三菱重工ZST系列
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東元精品系列
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大金橫綱系列
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