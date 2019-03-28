Prada亞洲全新概念首店 進駐台中誘客

2019-03-28

〔記者王瀅娟／台中報導〕Prada台中大遠百店正式開幕，為全亞洲首家採用全新設計概念裝潢的專門店，為慎重其事，特別邀請「大S」徐熙媛、「小S」徐熙娣兩姊妹擔任開幕嘉賓。

Prada台中大遠百店占地約60坪，入口處採用品牌一貫的黑色Marquinia大理石牆壁，搭配簡約的大片落地櫥窗，品牌標誌性的黑白格大理石地板與充滿現代感的天花板設計從外向內看一目了然，更容易親近Prada。

為慶祝開幕，Prada推出多款獨家商品，包括去年為義大利時尚部落客Chiara Ferragni婚禮設計的漁網包延伸款，共有兩款，皮革編織網袋搭配經典唇印或香蕉火焰圖紋內袋。其他獨家商品還有Sidonie紮染花紋手提肩揹包，城市剪影系列雪紡洋裝與上衣更是全球獨家，數量均僅有個位數。

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