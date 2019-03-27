百貨美人節+母親節 玩美優惠誘客

2019-03-27

〔記者凃盈如／台北報導〕百貨母親節檔期即將來臨，今年統一時代百貨台北店將於3月28日至4月24日舉辦「美人節」，並以開幕以來最大規模改裝迎客。促銷方面，因應這次改裝開幕，推出滿3,000元送300抵用券優惠，除了化妝品、內睡衣、香氛業種，更破天荒首次將優惠擴及至B1少女服飾、4樓運動休閒業種，是母親節檔期業界少見的低門檻優惠。此外，與往年相同的聯名卡滿5,000元送500抵用券，今年也隨著清明連假，增加天數，首11日皆享此優惠。

統一時代百貨總經理王寶銘表示，本次改裝更動了62個櫃位，改裝坪數超過1,200坪，面積更達全館25%。主要改裝樓層為B1女裝、3樓內睡衣，以及4樓的運動休閒樓層，此外，也將引進曼谷網美熱愛的 Lady Nara Café，亦為全台首店的，另有 NARA Thai Cuisie、雞三和，以及餃子の王將台北首店。

至於台北101母親節檔期，也將在4月3日至5月12日登場，4月3日至10日首週加碼送，持台北101聯名卡消費回饋最高可達15%，17家指定銀行首週加碼回饋亦可達13%，另有滿額禮、分期禮等活動。此外，台北101也將在B1引進兩個新的潮流品牌，英國經典雨靴品牌Hunter，將於3月28日開幕，而韓星、潮流人士熱愛的韓系潮牌MLB Korea，則於4月3日開幕。

泰國網美餐廳 Lady Nara海外首店登台，將於4月29日於統一時代百貨開幕。

統一時代百貨母親節檔期於3月28日登場，並推出4波OPEN家族獨家聯名卡友禮。（記者凃盈如攝）

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