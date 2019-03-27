巴塞爾獨家工藝 精湛錶現

2019-03-27

〔記者方惠宗／巴塞爾報導〕2019年巴塞爾鐘錶展（Baselworld）落幕，綜觀頂級製錶趨勢，不少錶廠將精深技藝投入更實用、走時更精準的展顯，同時，設計追求的藝術價值，更令腕錶有如非凡珠寶。以蕭邦L.U.C Flying T Twin腕錶來說，就像專為深諳鐘錶之美的現代紳士而設計。

這是蕭邦（Chopard）首款飛行陀飛輪腕錶「L.U.C Flying T Twin」，錶殼僅厚7.2毫米，揉合玫瑰金與炭灰色，超薄外型和典雅錶盤令人印象深刻。這款美學與技術並重的腕錶充滿精緻細節，配備手工扭索飾紋金質錶盤，比例均衡。超薄錶殼採用經「公平採礦」認證的玫瑰金製成。飛行陀飛輪的美態自6時位置大直徑視窗清晰可見。

瑰麗的陀飛輪在現代被視為增添風格的獨有特色。寶齊萊（Carl F. Bucherer）即以傳承系列雙外緣陀飛輪限量腕錶（Heritage Tourbillon Double Peripheral Limited Edition）標誌品牌創立130週年紀念，自製CFB T3000機芯搭載外緣框架裝嵌的懸浮陀飛輪和外緣擺陀自動上鏈系統。這款創新機芯於今年的巴塞爾錶展首次亮相，堪稱全球首創。18K白金的機芯夾板雕刻品牌發源地、琉森風光，在這款全球限量88只的作品上，每只手錶的天鵝位置盡不相同。

日本大廠也以超常突破綻放光彩。Grand Seiko以全新手上鏈的薄身錶款紀念Spring Drive機芯面世20週年，以當中一款950鉑金限量錶來看，厚度僅9.8毫米，時、分針和時標以14K白金製作，設計展現品牌母公司SEIKO EPSON旗下「微型藝術大師工房」（Micro Artist Studio）周遭的天然環境之美，錶盤的雪花圖案靈感源自信州的雪花，整只作品散發低調精緻光芒。談到「Spring Drive」機芯，這種獨特機芯結合機械機芯的高扭力與電子錶的高精密度積體電路控制系統，達到沒有任何機械錶可以比擬的精準度。此錶更歸功於新機芯Caliber 9R02機芯雙重主發條設計，精準度日差一秒，且具備84小時動力儲存。

CITIZEN（星辰錶）更以年差僅一秒的光動能腕錶實現前所未有的精準度。錶款以其搭載的機芯型號「Caliber 0100」命名。目光聚焦於要價逾台幣53萬元的18K白金型號（AQ6010-06A），從正面凝視錶面，印象深刻的特徵，就是走時恰好完美對齊指針和刻度！以每一秒鐘的「純粹感」，突顯超凡精準和CITIZEN的尖端技術。

今年巴塞爾錶展於瑞士時間26日下午6點閉幕。

CITIZEN推出「Caliber 0100」系列光動能腕錶，達成世界首創每年±1秒的精準度。圖為18K白金型號（AQ6010-06A），台幣538,000元。全球限量100只。

寶齊萊以傳承系列雙外緣陀飛輪限量腕錶做為錶廠創立130週年的眾多紀念活動之一。限量88只，向品牌創立年份1888年致敬。

蕭邦L.U.C Flying T Twin腕錶，配備蕭邦首款飛行陀飛輪機芯。獲瑞士官方天文台精密時計認證（COSC）和日內瓦印記。全球限量50只。

今年巴塞爾鐘錶展吹起「實用」風向，高深技藝只為令錶款更近日常。圖為CITIZEN展場，無數機芯化為藝術布景，有如閃耀繁星、引人走近。（達志影像）

CITIZEN推出「Caliber 0100」系列光動能腕錶，達成世界首創每年±1秒的精準度。圖為18K白金型號（AQ6010-06A），台幣538,000元。全球限量100只。

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